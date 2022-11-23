面相｜注定畀人呃的5大特徵　蒜頭鼻易被熟人欺騙利用、人財兩失

想必每個人的生活經驗裡，都有過被欺騙、看到人間險惡的時候吧！不只是不熟悉的人會騙你，甚至身邊相信的人也會利用你的信任對你敲詐，真的是防不勝防。



命理老師湯鎮瑋於《女人我最大》的節目中公布最容易被人騙的五種面相特徵，如果有上榜的人可要特別當心，試著調整自己對待人事物的思考邏輯，可別再繼續好傻好天真了！

天生注定容易被騙的5個面相特徵，姐妹們防人之心不可無啊！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 眉間過寬、眉頭淡

眉間距離自己手指的一指半是最剛好的，兩指的話也算還ok，超過兩指半的話就算太寬。如果眉頭也有比較淡的情況，代表你們不只是傻笨，還過度樂觀，明明都被騙了還不覺得自己已經上當了。

2. 雙眼皮、大眼睛、眼神渙散

除了傳統大眼睛、雙眼皮以外，如果看東西時給人的眼神是沒有很聚焦的，這類的人通常很吃感覺，只要感覺對了就覺得什麼都對了，所以理所當然很容易就受騙了。

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3. 天真鼻、鼻孔外露、蒜頭鼻

天真鼻的意思是鼻頭的部分會微微上翹，鼻孔自然也會外露，蒜頭鼻的話則是鼻翼與鼻頭較豐滿。有天真鼻與鼻孔外露的人，本身好奇心較重，明知對方可能是壞人，還可能會好奇到底有多壞而去接觸；至於蒜頭鼻的人，雖然在工作與事業上很精明，但對於另一半、家人則是罩門，很容易被身邊最信任的人欺騙。

4. 下巴短、嘴巴微開

如果是下巴短、嘴巴平時也會微微張開的人，就是做事沒耐性、怕麻煩，所以對於很多事情都不會追根究柢，一旦被有心人欺騙，往往也只會看到事情的表面，而越陷越深了。

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5. 盜賊相、雙頰凹陷

盜賊相是指看起來比較尖嘴猴腮，容易被人誤會心術不正，或者雙頰看起來明顯較凹陷的人，就是天生命較苦且運氣差，很容易遇人不淑，自然也多了很多機會會被欺騙了。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】