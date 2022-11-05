你的農曆生日暗藏一輩子吉凶！初四、初十出世睇落平庸卻極易發達

你確定知道自己是哪一天出生的嗎？不，也許你不確定！太陽日、太陰日、天父日、天母日、天帝日、天皇日……你農曆出生的日期屬於這六類中的哪一類呢？它又代表著怎樣的人生命運？科技紫微網現在就為你解說一番！



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一、出生吉日對應

出生農曆日期：初一、初七、十三、十九、廿五

你的出生吉日是「太陽日」。

出生農曆日期：初二、初八、十四、二十、廿六

你的出生吉日是「太陰日」。

出生農曆日期：初三、初九、十五、廿一、廿七

你的出生吉日是「天父日」。

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出生農曆日期：初四、初十、十六、廿二、廿八

你的出生吉日是「天母日」。

出生農曆日期：初五、十一、十七、廿三、廿九

你的出生吉日是「天帝日」。

出生農曆日期：初六、十二、十八、廿四、三十

你的出生吉日是「天皇日」。

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二、出生日吉凶口訣與現代解析

太陽日



古代口訣：生日遇太陽，聰明財祿盈，手作一生強，祖業更豐盈。

現代解析：出生在太陽日的人，執行力強，勤勞聰慧，比較容易憑藉自己的雙手光耀門楣。

太陰日



古代口訣：生日過太陰，四處得財糧，才高眾人欽，夫妻樂年年。

現代解析：才高八斗，學識豐富，多貴人，是太陰日出生之人的重要特點，在婚姻生活中也多注重情趣，責任感強，夫妻生活和諧。

天父日



古代口訣：天父降生日，藝高心性強，早年財難聚，末年免悲哀。

現代解析：天父日出生之人，多才多藝，心性也高，有點傲氣，對錢財不太入眼，財來財去難留存。年紀漸長才會意識到要存錢，晚年不用愁，可逍遙度日。

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天母日



古代口訣：天母降生日，喜逢貴榮華，衣祿主平平，錢銀不久聚。

現代解析：「低調的貴族」可以用來形容這類天母日降生的人。平時衣食住行看上去不怎麼突出、奢華，但經濟底子卻很足，很有理財能力與眼光，易發達。

天帝日



古代口訣：天帝出生日，朋友天下結，心性人快樂，男女多分離。

現代解析：這類人性格樂觀豪爽也灑脫，善交際，朋友遍佈天下，生活精彩多姿。只是定性不足，也易導致感情不穩定，不是常分隔兩地，就是易分手。

天皇日



古代口訣：人生遇天皇，事事多吉昌，早離祖住房，出外置立業。

現代解析：自強不息的典範，比較能白手起家，即使不靠祖產父母，也能做出一番成績。只是性格也較為倔強，與家人的關係容易起衝突。

雖然不認命、不信命，才是對待命運的正確方式，然而我們卻不能不「知命」。只有知命，預測命運的走勢，我們才更能把握命運，打破命運！

知命，是為了讓我們更能與命運鬥到底！

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