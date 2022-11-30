監控狂！打工仔呻老闆愛看CCTV　1做法令員工極高壓　網民教咁做

上班遇着監控狂老闆！有打工仔在網上發文，稱老闆和老闆娘非常喜歡看閉路電視，每日上班到辦公室只會看閉路電視，甚至會放大鏡頭來看員工的手機畫面，疑想看員工有沒有說公司壞話，大呻兩人令同事們壓力很大。有網民笑言喜歡監控的老闆辦公室用的閉路電視一定高質，又教路自保做法。



打工仔大呻老闆經常看閉路電視，令同事們壓力很大。（示意圖／資料圖片）

打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，分享老闆和老闆娘都是「監控狂」，每天回辦公室的目的「淨係睇CCTV」，甚至會放大員工手機的畫面，用意竟然是想看員工手機內容，看看有沒有說公司壞話，因此同事們上班的壓力很大。

有網民笑言，如果閉路電視可以拍到手機內容，「個CCTV都要好靚先可以咁都睇到」，為防老闆看得太辛苦，可以刻意放大訊息，「打出嚟再放大啲隊畀佢睇」。但也有人認為辦公室內的閉路電視沒理由拍攝員工座位。

有網民指辦公室的閉路電視甚至有錄音功能，令同事的壓力很大。（示意圖／資料圖片）

不過，部分網民有同樣經歷，指「我老闆都差唔多，不相伯仲」，其中有人辦公室內的閉路電視還有收音功能，「講錯任何說話都會被追究添」，壓力山大。有留言教路，想隱藏對話內容，可以為手機貼上「防偷窺Mon貼」，「不過再癲啲都有，試過有老闆係會『養』嘢，不過聽完就算」。如覺得不自在大可以辭職，又戲稱可「用計」令公司早日執笠，例如在手機打出「聽講老闆同樓下office個女秘書有路」、「老闆娘成日話老闆性無能」。

（facebook專頁「奴工處」）