藍殼蟹！街市$90買6隻蟹　有隻藍色惹染色疑雲　專家拆解食用風險

食安風險一向是市民關注要點，有網民發文表示其家人近日在街市購買了6隻新鮮蟹，其中1隻的蟹殼竟然呈現藍色，由於擔心受污染，於是在網上發文求助，而這隻「藍殼蟹」亦引起網民熱議。而香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問解釋，表示「藍殼蟹」的形成應該是基因問題，沒有進食風險。



有網民在網上發文表示其家人近日在大圍街市購買了6隻新鮮蟹，其中一隻的蟹殼竟然呈現藍色，於是在網上求助。（「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

該名網民在facebook專頁「香港街市魚類海鮮研究社」發文，稱其家人於大圍街市中購買了一份6隻、價值90元的新鮮蟹，「生勾勾，喺水度養住阿姐撈上嚟一份份賣」。不過其中一隻的蟹殼呈現藍色，而魚檔職員對此就表示「隻藍色蟹換殼」。樓主指「藍殼蟹」的蟹殼是硬身的，不知「隻藍色蟹會唔會污染咗」，於是於網上發文求助。

從圖片可見，正中央就是那隻「藍殼蟹」，蟹殼顏色淡藍，剛好與紮蟹的尼龍繩撞色。而樓主事後就更新指自己把「藍殼蟹」煮熟並品嚐，又上載圖片表示「藍殼蟹」除顏色不一外，「味道無分別」。

樓主事後就更新指自己把「藍殼蟹」煮熟並品嚐，並表示味道沒有分別。（「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

帖文引來網民熱議，有人打趣地說「藍色貴族蟹」、「珍貴啲補啲啊」，亦有人留意到綁藍蟹的尼龍繩與其他蟹不同，偏偏與蟹殼顏色相近，「淋藍油淋多咗？」、「隻蟹換殼照計條繩唔會同隻蟹色一樣」、「點解換殼，換到連條繩都換埋」、「阿姐有藝術細胞襯埋色啫」。有網民就指「應該唔係染色，記得蟹類遇基因突變係會藍色」、「基因問題，食得，我都食過」。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問解釋，「藍殼蟹」出現的「機會唔係成日有」，而蟹殼呈藍色「就唔係同換殼有關係」，原因應與基因有關，「呢個相信係個啲基因、啲染色體」，他又以膚色作譬喻，指出人的膚色亦有深淺之分。雖然「藍殼蟹」外觀不一，但就無食用風險，李彩華更三度表示「食落去無問題」。