打工仔急問：如何用英文霸氣講「你做初一我做十五」？　答案係…

中國人有一句說話「你做初一,我做十五」,亦即有仇報仇,以其人之道,還治其人之身。近日有打工仔似是受了外籍同事的氣,於是在網上詢問如何用英文警告對方不要欺人太甚。帖文收穫網民爆笑回應,當中不乏港式英語「Chinglish」及意譯表達,更意外引出超水準答案。



有打工仔疑似受了外籍同事氣,於是在網上詢問如何用英文「文雅而不失霸氣」地警告對方自己會有仇報仇,「你做初一,我做十五」。(電影《高年級實習生》劇照)

該打工仔在香港討論區以「想同隔籬Team個外籍人士講『你做初一,我做十五』,請問英文是咩?」為題發帖,稱「想講得文雅啲又不失霸氣的,請指教。」

帖文引來網民熱議,有人建議樓主「笑笑口講『You first I fifteen』得啦,你出咗啖氣佢都唔知」、「簡單啲就『You did one, I did fifteen』,講完佢又唔明你想報仇,掂!」。

但這就引來「初一」是「one」還是「first」的爭議。有人認為要保留港式英語傳統所以用「One」,「You do One, I do fifteenth then.」。有人就指初一是日期應用「First」,「應該係You do FIRST, I do 15th then喎」。還有人「溫馨提醒」,指要分清楚時間線及時態,「佢做咗先係過去式,我會跟住做係將來式,所以應該係『You did this, so I will do that』」。

有人發揮想像力,認為想表達「你做什麼我都會跟着做」還可以用經典對白「You jump I jump」來表達,令其他網民爆笑。(電影《鐵達尼號》劇照)

另外有不少爆笑回應,例如以粵語拼音加英語「you zou6 co1 jat1, I zou6 sap6 ng5」,甚至出現了電影對白「You jump I jump」及以節日隱喻「初一」和「十五」的「You do Lunar New Year, I do Mid-Autumn Festival」。想不到此帖文竟有認真的「高質回應」,有人建議樓主可以用「Tit for tat」或者「an eye for an eye, a tooth for a tooth」即「以眼還眼,以牙還牙」,甚至引經據典解釋,獲網民激讚。