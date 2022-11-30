廁所尿兜佈滿「小黑點」　近睇嚇一跳　網民急建議：快去醫院驗！

一名網友要上廁所時，驚見潔白的小便斗上有無數小黑點，仔細一看才發現，那些黑點竟然是無數隻螞蟻，讓他不禁疑惑：「這尿到底是有多甜啊？」



一名網友在「路上觀察學院」發文，他經過男廁要小便時，意外發現一個白色的小便斗上竟滿布許多小黑點，湊近一看才發現是螞蟻。

除糖尿病還有這些可能原因 點圖放大看看照片及網民的猜測：

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究竟為什麼會有這群螞蟻？原po也相當好奇，表示「這尿到底是有多甜啊？」，引來許多網友搞笑回覆。

有網友表示「台南廁所都長這樣啊」、「不是糖尿病患者就是台南人」、「Super idol 的笑容～都沒你的甜～」、「請關心他是否嚴重糖尿病」、「台南人的小便斗」。

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