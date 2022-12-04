情侶自製週年紀念回憶錄　港女定時匯報進度　男友壓力爆煲

男女之間表達愛的方式或有不同，有女生在討論區發文指，與男友約定互相自製回憶錄送給對方，自己對此十分用心，有時候會將進度傳給男友，豈料最近男友竟爆出原來準備禮物的過程令他感到很大壓力，反指當初被女生強迫才製作，女生十分傷心和委屈，開始質疑自己是否真的太自私。



有女生在討論區大呻自己用心為男友準備禮物，但對方又不在乎，（《緣路山旮旯》劇照）

該女生在Dcard討論區以「男朋友怪我週年紀念禮物準備得太用心..」為題發文，表示自己向來注重儀式感，每逢節日和紀念日都喜歡做手工或買禮物給男友，對方則完全相反，多數隨便買毛公仔或普通花束，但平時女生也感很開心。

二人即將迎來一週年紀念，女生提出為男友自製情侶回憶錄，男友得知後又表示想嘗試製作。女生定時匯報進度，結果最近男友指女生「俾佢好大壓力」，又指當初是迫不得已一起製作，其實從來都不在乎收到禮物。

女生直指「一週年紀念，我想收到啲有心意啲嘅禮物」，表示「咁都有錯咩？」、「點解都要俾人話」，亦開始質疑自己，「定係我太自私？」、「忽略咗原來佢每次收到禮物嘅時候都覺得好大壓力？」

網民指要雙方對禮物看法不同，不可以強求另一半。（Getty Images）

網民回覆指，「唔係自私嘅，單純對禮物唔同睇法，你要明白唔可以強求對方做一樣嘅事」、「我自己都唔中意做手工，想像下另一半迫我做都會唔開心」、「update進度好似逼佢咁」、「你送既野就唔係佢想要既野=冇用」、「佢重視你嘅感受先覺得有壓力，驚回報唔到你相同分量嘅心意」。

亦有網民建議，「可以訂製情侶禮物，有紀念價值又唔會用好多時間」、「一齊去下手作Workshop」、「要溝通，搵到佢嘅性格特點」、「比用佢自己想要嘅方式同你慶祝啦」、「你鍾意做就直接做完到時比佢」。