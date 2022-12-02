「奄尖蛤蟆」捉到甲蟲開餐　吃兩下就吐掉　接下來的動作驚呆網民

賴蛤蟆也會惱羞？一隻蟾蜍在野外捕食一隻甲蟲，才咬了兩下馬上吐出來，最後竟然一腳把這隻蟲蟲狠狠踹下高台。



網友在Reddit分享一段影片，一隻蟾蜍在水塘邊的水泥平台上，遭遇一隻黑色的甲蟲緩緩朝牠前進，蟾蜍意識到後馬上轉正虎視眈眈盯著甲蟲，在牠走到距離自己幾公分之處，發動突擊張開大口用舌頭把蟲捲進嘴裡。

一腳把甲蟲「踢落樓」 網民：到底是有多難吃？（點擊放大瀏覽）：

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但不知道是不好吃還是咬不動，蟾蜍嚼了甲蟲頭部兩下後，馬上吐出來，甲蟲看起來沒有受到什麼傷，脫離蛙口後繼續若無其事的前進。蟾蜍可能覺得在眼前相當礙眼，亦或是獵食失敗有點惱怒，竟然一腳將甲蟲踹下平台。

網友表示：「甲蟲纖維太多難以入口？」、「什麼能吃什麼不能吃無法判斷？」、「難道是甲蟲在蟾蜍口中做了反擊？」、「跟吃到難吃餐廳的我反應一樣」、「典型翻桌西客」、「以為是巧克力脆片餅乾，吃到嘴裡發現是燕麥葡萄乾，覺得失落」。

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目前不清楚影片中的是什麼品種的昆蟲，但有一些特定甲蟲類確實能用自身武器逃離獵食者的捕食。

有一種投彈手甲蟲（bombardier beetle），能夠從背部射出時速35公里、攝氏100度的灼熱腐蝕性液體，即使蟾蜍完全吞食，這種甲蟲仍能在牠的食道內噴射毒液，雖然毒液不致命，卻能讓蟾蜍受不了而把牠嘔吐出來，但前提是必須先待在蟾蜍的消化系統，忍受胃酸長達數十分鐘。

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