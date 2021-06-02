飛蟻大軍殺到　專家指數量有上升趨勢　點防止佢哋喺你屋企築巢？

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隨著梅雨季到來，民眾家中出現大量俗稱飛蟻的褐色扁琉璃蟻，不僅擾人安寧更有可能損及作物。台灣專家分析嘉義縣飛蟻分布範圍主要以山區為主，防治以田間管理尤為重要，可依比例製作液態糖水餌劑，防治共生蚜蟲與介殼蟲，居家則加強環境清理，減少琉璃蟻可築巢處所。

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彰化師範大學生物系教授林宗岐研究表示，褐色扁琉璃蟻俗稱「飛蟻」，侵犯地區以南投縣、台中市、嘉義縣、台南市和高雄市等16鄉鎮區為主，有逐年外擴情形。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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