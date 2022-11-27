恐怖！煎餃子放3小時竟爬滿蛆蟲　仲要每件都有　內行人分析原因

一名女網友表示早上七點去早餐店購買煎餃給家人當早餐，因當時原PO的先生正在忙碌沒有馬上進食，而直接放在保溫袋。



到了十點多才有空進食，豈料一打開保溫袋中的煎餃時，每一個煎餃上竟爬滿了許多蛆，讓女網友嚇到發文抱怨。

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「很噁心的煎餃！第一次光顧這家店，早上七點多買，直接放保溫袋。早上老公沒空吃，十點多要吃，竟發現有蟲！我的媽呀，每一顆都有！最多甚至十幾隻！我跟我兒子的早餐早就都吃完了。」

對此狀況，有網友講解道：「雖然不一定有關，但順道一提，用保溫袋保熱食兩小時，這不太好，可能溫度會剛好落在35~45附近，正好是細菌、蛆生長最快速的時候，這樣有可能放進去時有一點細菌，等吃時就充滿毒素。」

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「應該是保溫袋的原因，不然要爆的不是只有你。」

也有過來人指：「這是蛆，煎包煎好時不太可能會生蛆，可能是醬料或保鮮袋本身造成的。我以前將鮮奶打翻在車廂，後來發現時，也有發生過類似的蛋白質跑出來喔。」

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