可怕！被家人知道有存款　失業打工仔呻遭圍攻索錢　網民獻計咁做

金錢面前，親情何價？有打工仔發文訴苦，稱其家人得知他有儲蓄後，便以多種借口想取用他的存款，包括夾錢買樓、要錢裝修和旅行等。樓主稱自己收入不高，「我只是萬幾蚊嘅底層打工仔，仲要最近冇咗份工」，又稱平時買十多元的零食都會被叫存錢，感嘆自從家人知道他有存款後便變得很可怕。網民都很同情樓主的遭遇，建議「對住貪心家人，一定要扮窮，問佢哋借錢，盡快搬走」。



有失業打工仔發文指家人知道自己有儲蓄後便提出買樓，裝修和旅行等等要求，感歎讓家人知道自己有存款真的很可怕。（《香港愛情故事》劇照）

該名打工仔在香港討論區以「俾家人知道自己存了一點錢真是好可怕」為題發帖，指自從家人知道他有儲蓄後，便提出不同要求，「老豆硬要買樓，要我夾，佢知道我有至少的金額；之後冇耐，我姐講大話想騙我5萬，佢話屋企唔夠錢裝修，問我有冇5萬」，甚至連母親都以去旅行問他拿錢。

樓主續指，早在2年前已曾與母親出遊日本，加上對方每次均指定在新年時間參加旅行團，花費甚大，樓主初步估計今次旅行需花至少4萬元，故提議等淡季才出發。他表示，「佢（母親）有冇諗過我打份工，存錢唔容易」，何況現在面臨失業，生活更加捉襟見肘，不禁大嘆「平時買嗰10蚊零食就訓話叫我存錢，去旅行又唔咁同我講」。

樓主無奈表示存錢本就不容易，「我只是萬幾蚊嘅底層打工仔，仲要最近無咗份工」。（《男人唔可以窮》劇照）

不少網民留言安慰樓主，又認為面對見錢開眼的家人便要裝窮，更勸樓主盡快搬離家中，「對住貪心家人一定要扮窮」、「財不可以露眼」、「親生仔不如近身錢」、「你屋企人咁自私，你都要為吓你自己，我係你就搬出去住，寧願住劏房」、「你屋企人都幾多活動」、「搵人做媒上門收數，佢哋即刻趕你走」。

部分網民則認同買樓才是最佳的理財策略，加上為人子女，報答父母的養育之恩也是應份，故認為樓主應出資協助父親置業，「買樓保值係正常理財策略，只要層樓同你聯名就可以，而家裝修係講緊幾十萬，如你有份住，付出少少係合理」、「一家人有今生無來世，仲可以對你幾多年啊？你細細個餵你飲奶，教你行路，你都要報親恩」。