長知識！街市魚缸點解要放豆卜？專家拆解炸豆腐卜原來咁實用

去街市買魚時，是否留意過魚缸中有豆卜？。有街坊日前發文，與網民討論為何街市中的魚缸會放入小量炸豆腐卜，有人認為「係魚糧」，有人指出是「化氣泡」，而香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問解釋，炸豆腐卜其實有淨化及清潔魚水作用，「唔係畀啲魚食，唔好搞錯」。



有街坊日前發文，與網民討論為何街市中的魚缸會放入小量炸豆腐卜。香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時解釋，炸豆腐卜其實有淨化及清潔魚水的作用。（「香港街市魚類海鮮研究社」FB圖片）

該名街坊在facebook專頁「香港街市魚類海鮮研究社」發文，詢問網民「想請問魚缸水面上，放豆卜有什麼作用的」，並上載圖片。從圖片可見，有6塊炸豆卜浮在魚缸水面上。

帖文引來網民熱議，令人吃驚的是，原來不少人以為是魚糧，「30年來我都以為係魚糧」、「我有試過咁餵屋企啲魚……當然係俾人鬧」，亦有人打趣地說「提你炆魚腩加豆腐卜好味啲」、「啲魚唔識游水……所以畀個水泡佢」。有網民就認真分析，指豆卜其實是鮮魚的「救命藥」，「魚多會出現氮氣，氮氣多魚會缺氧，死得。小量油可以破壞啲氮氣聚集」、「有油可化泡泡」。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問指出，炸豆腐卜的作用其實是「淨化啲水」。他解釋，由於魚群數量龐大，「魚車打氣再搬到舖頭」的交易過程中，魚群掙扎時魚刺便有可能刺傷彼此，「有時啲魚會流咗血水」，而當魚檔利用氣喉泵出氧氣時，氣體會將血水帶上水面，「啲血水打上水面，水會唔清」，於是檔主透過放入炸豆腐卜作「吸收、清潔」，「可以吸咗啲污糟嘢去，所以個缸好清㗎…乾淨啲客人都會覺得衛生啲」。

（「香港街市魚類海鮮研究社）