唔包郵會折壽？Carousell $20售琴譜遭買家詛咒　港男咁反擊惹議

網上買賣物品時有紛爭，有港男日前於二手買賣平台Carousell以20元出售1本鋼琴樂譜書，有買家私訊查詢是否包郵，港男拒絕並略為不滿地回覆「你以為我賺緊你錢？」，隨後買家語帶侮辱地指斥「會折壽」，結果1句「辣㷫」了港男，反擊買家「燒畀你好唔好？」、「包埋帛金」，事件於網上引起了熱議。



有港男日前於二手買賣平台Carousell以20元出售1本鋼琴樂譜書，他與買家的對話於網上引起了熱議。（fb群組「Carousell乞衣+閪客關注組」圖片）

該名港男於fb群組「Carousell乞衣+閪客關注組」發文貼出對話截圖，有名買家私訊查詢「包郵費？」，港男回覆「本書咁新淨，$20仲想包郵費，你以為我賺緊你錢？」，買家接着指斥「做人又唔使咁嘅，會折壽」。

港男火起怒斥「20蚊都畀唔起，燒畀你好唔好？包郵費，包埋帛金」，又傳送1張燒冥紙的火盆相，嘲諷道「收到未？收到麻煩確認一下」。他於帖文補充稱，已在產品說明欄寫明郵寄交收，而順豐到付運費至少要25元，不滿「即係叫我貼錢賣畀佢」。

帖文引起熱議，網民認為買賣雙方態度同樣有問題，支持港男的網民指出，「其實你第一句都無咩嘢，都係講事實，佢無啦啦講會折壽，真係會着X咗」、「睇嚟旋拍啲人除咗『折售』就係講『折壽』」、「唔包郵就折壽？口臭cheap精撩人者賤，覆得好！」、「佢癲？你要癲過佢！做得好！」、「個火盆相真係神來之筆」。

持相反意見的網民則認為港男回覆第1句時毋須多言，而且對方可能只是想問清楚是否包郵，「會唔會佢其實真係問，唔包咪自己畀」、「問句包唔包平郵都被公審，香港人真係壓力大」、「其實可以一開始客氣啲就咁no咗佢咪算」、「一句唔包，完成，簡潔而不失禮」。