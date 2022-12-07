Google十大熱搜潮語2022！NFT上榜　ntr關綠帽事？附完整名單解釋

「NFT」就聽得多，「ntr」又聽過未？Google香港公布2022年度搜尋榜，其中熱搜意思排名，則以非同質化代幣簡稱「NFT」為榜首，較去年上升一級，另外則有多個「潮語」上榜，包括「mm7」、「ntr」、「emo」等，你又知道是什麼意思嗎？



Google香港公布2022年度搜尋榜，其中熱搜意思排名，則以非同質化代幣簡稱「NFT」為榜首。（資料圖片）

TOP 10 中二病

「中二病」源於日本網絡流行的術語，是揶揄人仍存在少年青春期時，過於自以為是、活在自己世界的言行舉止。

TOP 9 imax

IMAX是一種播放技術，是「Image MAXimum」的簡稱，直譯就是影像最大，具備更高解像度、清晰度和亮度、更大對比度以及更全色域覆蓋的電影攝製、轉制、放映系統。

TOP8 perky

Perky有活潑、生氣勃勃的意思。

TOP7 Emo

Emo為「Emotional」的縮寫，是一個網絡流行用語，由「Emotional Hardcore」即情緒硬核化說唱風格演變而成，而Emo就是「Emotional」的縮寫，取其情緒化的意思，有人會說「我emo了」就是表達自己很鬱悶和不開心。事實上emo去年已上榜排第6位，今次下降了一位。

Google 2022十大熱搜意思（01熱話製圖）

TOP6 ntr

ntr同樣是網絡流行語，該詞是日文「寢取られ（Ne To Ra Re）」的羅馬拼音縮寫，意指被他人強佔配偶、對象，就與中文的「給別人戴綠帽」相近。

TOP5 白卡

白卡原本是指殘疾人士登記證，是勞工及福利局康復服務中央檔案室為本地居住的殘疾人士發出的自願申領證件，坊間多將此證件等同精神病患者。網絡上多將「白卡」用於嘲笑或批評別人行為或想法瘋狂得如精神病般。

TOP4 見字飲水

見字飲字是香港近年興起的流行用語，意即提醒別人飲水，是互相祝褔勉強保持身體健康的字句。此潮語於2020年曾排熱搜意思第3位，今年再度上榜，相信因疫情期間被廣泛使用。

TOP3 痞子

痞子是一個較古老的中文詞匯，意指惡人或流氓。無綫電視於8月播放一套名為《痞子殿下》的古裝喜劇，相信當時很多觀眾都想知道劇名的意思。

無綫電視於8月播放一套名為《痞子殿下》的古裝喜劇，由周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒及朱敏瀚領銜主演。（《痞子殿下》劇照）

TOP2 mm7

mm7是網絡近年新興潮語，其實是「正」字的速成碼，為它的速成碼「一」、「一」的第7個選字，不時有人因忘記轉速成輸入法，而直接打了「mm7」，其後由男團MIRROR成員柳應廷（阿Jer）的歌迷發揚光大，後來更成為他一首獨唱歌曲的歌名。

TOP1 NFT

NFT是非同質化代幣（Non-Fungible Token）的簡稱，是一種具有獨特唯一性的數位資產( Digital Asset)，體現在各式數碼媒介，如圖片、聲音、影像、文字。這些資產的所有權是在區塊鏈上交易並紀錄的，以加密貨幣交易，主要用以太幣 (Ethereum, ETH)。