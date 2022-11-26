早年潮語較高質？港男讚「屈機」有意思　斥新潮語多縮寫兼內地語

【廣東話 / 潮語】各年代都有不同潮語，近年興起的「大癲」和「0尊」你哋又識唔識？近日有男生發文指以前的潮語大多都很有意思，如「屈機」是根據《孫子兵法》發展而來，初時只用於遊戲，後來再用於不同範疇；反觀現在的潮語如「0尊」含意狹窄，而很多潮語只是縮寫或內地用語演變而成，認為以前潮語更勝現今潮語，帖文惹來網民討論。



有男生發文指以前的潮語大多都很有意思，如「屈機」是根據古代兵書發展而成，反觀現在的潮語如「0尊」含意狹窄，而很多潮語只是縮寫或內地用語演變而成。（《低俗喜劇》劇照）

該男生在連登討論區以「早十幾年既潮語真心高汁過依家好多」為題發帖，指以前很多潮語都有具意思的起源，可以有不同理解和多個解釋，甚至在日常生活中能進一步加強意思和鞏固用法。樓主以「屈機」為例，「屈」是來自《孫子兵法》的《謀攻篇》：「不戰而屈人之兵」，意思是競技上壓制他人，「機」大多是意指遊戲機，兩字初時合併是形容遊戲程式上有漏洞，或者使用純熟技術壓制對手，漸漸再演變和用於不同競技範疇，最後成為家傳戶曉的經典潮語，屬於古代文化同現代產物的結合。而容易聯想到其他意思的潮語例子還有「O咀」和「潛水」，都是非常有趣。

而近年出現的潮語如「大癲」（極度誇張）、「細癲」（稍為誇張）、「0尊」（零尊重）意思和含意都較狹窄，都是以縮寫為起源，甚至是採用意思較差的內地用語演變而成，因而感歎現時的潮語和以往潮語根本無法相比。

不少人認同樓主說法，指現今所謂潮語根本是內地用語演化，「依家多由普通話和抖音語演化嘅潮語，多拼音，語句殘缺不堪，衍生出嚟嘅詞語都好1999」。（資料圖片）

不少人認同樓主説法，指現今所謂潮語根本是內地用語演化，用家自以為「好型」，「以前潮語好多都易明又清楚，依家個堆所謂潮語係因為大陸禁制令下而發明嘅波斯密碼」、「依家多由普通話和抖音語演化嘅潮語，多拼音，語句殘缺不堪，衍生出嚟嘅詞語都好1999。舊時潮語多為意境，英文，廣東話同生活現象衍生」。有人則指潮語與生活環境有關，「以前潮語係更傳神咁表達件事，未聽過嘅人都會估到大概意思，依家嗰啲只係講少幾粒字，以為人哋聽唔明就好型」、「縮短當潮語，其實係無創造力」、「依家嗰啲只係簡寫，根本唔係潮語」。

另有人認為各年代潮語都有好壞，可以不喜歡但亦不應貶低，應該互相尊重，「當年我哋咪又係笑啲六七十後嘅潮語好老土，咩『阿吱阿左摩洛哥』」、「每一代都有班廢老緬懷自己嗰代係最好」、「其實無必要踩，各有各好，你可以繼續宣揚舊潮語等更多人知，依家後生個溝通節奏就係再快啲」、「樓主對現代潮語不屑，代表你已踏上廢老之路」。