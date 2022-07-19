絕絕子、yyds係咩意思？5個內地潮語網民睇到一舊雲　原來係咁解

現代人多透過網路媒體平台進行交流互動，因此每隔一段時間年輕一輩就會發展出新穎的網路流行用語，這讓那些沒特別關注的人常常會看得一頭霧水。



近年在網路上常見的用語「yyds」、「絕絕子」到底是怎麼發展而來的呢？它們又代表著什麼意思呢？一起來看看吧！

許多人常常在看Facebook、instagram、小紅書或抖音的時候，會看到有人留言「香奈兒的包真的是yyds」、「IU的歌聲真的是絕絕子」、「我被安妮夏菲維（Anne Hathaway）穿的那套洋裝種草了」等語，明明都是看得懂的文字，但卻被那些意義不明的詞彙搞得暈頭轉向。

今天就要來介紹這些時下常被使用的流行語，解答在大家心中已久的疑惑！（點圖放大了解👇👇👇）

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一、yyds

「yyds」是代表「永遠的神」，是大陸漢語拼音「Yong Yuan De Shen」4字的首字母縮寫。該詞主要被用來誇獎、吹捧某人事物，舉例像是「Prada樂福鞋yyds」、「Lady M蛋糕yyds」等等，可自行套上真心喜歡或是感到崇拜的品牌或人名。後來也有人將其引用為代表「永遠單身」之意。

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二、絕絕子

「絕絕子」是「絕了」的加強版，一如「我的天啊」的用法，都是用來加強情緒表達的詞彙，代表非常、極度的好或壞，會根據情境的不同而產生不一樣的解讀。舉例像是「XX品牌的秋季新款包包超漂亮，絕絕子」，就代表發表言論者對該款包包感到相當滿意，是一則正面評價；然而，如果是「XX品牌的秋季新款包包款式老氣，價格居然還調漲，絕絕子」，就代表發表者對此包包持有負面看法，認為它是一款極度糟糕的產品。

三、無語子

此外，現今經常會看到的「無語子」也同樣是在最後加上「子」的流行用語。該詞與「無語」、「無言」有相同的涵義，代表令人無言以對、傻眼，舉例像是「到底為什麼那麼多人喜歡這家餐廳？無語子」，就代表言論者對此餐廳的人們程度感到不解、傻眼，較有負面之意。也有些人將其引用為非常令人驚豔、讚嘆之意，舉例像是「無語子！這款香水味道實在太好聞」，就代表此產品好用程度驚人，值得讚賞。

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四、種草

「種草」一詞代表自己因某人事物的推薦或影響，而對某物或某件產品產生了購買慾，或是對其感到喜歡，其含義類似於「推坑」。舉例像是「看到朴敘俊穿的倒鉤Nike後我就被種草啦」，就代表自己因朴敘俊穿著某鞋款，進而讓自己對某事物產生興趣，或引發想要擁有的欲望。

五、拔草

相反地，「拔草」一詞代表這種喜歡的感覺或購買慾望因某些因素失去了，即代表取消購買的計劃，或已失去興趣。舉例像是「原本月底要換最新款的iPhone，但昨天聽到同事使用後的負評，瞬間被拔草」，代表自己已對此款商品失去信心，暫時沒有購買的打算了。

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