驚！聞母車禍亡抱屍痛哭　下秒突「復活」叫吃飯　女兒悉真相尷尬

這個烏龍也太大了吧！內地江蘇南通市日前發生一宗奪命車禍，有婦人被撞死陳屍路中央，其間一名年輕女子突然下跪抱着屍體痛哭，訴說這是她的媽媽，沒想到下一秒其「真正」媽媽出現叫女子「回家吃飯」，才知原來擺了大烏龍，場面相當尷尬。



一名婦人被撞死陳屍路中央，其間一名年輕女子突然下跪抱着屍體痛哭。（影片截圖）

內地傳媒報道，內地江蘇南通市一個交叉路口發生死亡車禍，一名婦人被撞死倒臥路中心。其間一名女子聽到旁人說死者的身份，以為是其母親，於是當場跪地抱着屍體激動痛哭至失聲，相當悽慘。

詎料傷心到崩潰之際，女子的「真正」媽媽突然現身車禍現場叫她回家吃飯，又疑惑女兒到底在哭什麼。女子這時才知道，原來自己擺了烏龍「哭錯人」。女子事後解釋，因看不清屍體的臉容，而且死者髮型、衣着與媽媽相似，導致誤認。

女子的「真正」媽媽突然現身車禍現場叫她回家吃飯，又疑惑女兒到底在哭什麼。（影片截圖）

事件引來網民熱議，不少網民都為女子感到高興，「看到媽媽那一刻該多高興啊！」、「失而復得的媽媽啊」、「看到媽媽沒事那一刻，對這個女生來說，就是種『奇蹟』吧。因為她哭的那一刻真的以為是自己媽媽」、「這份感情是真摯的，不能笑她啊」。

也有網民指出，死者即使不是該女子的媽媽，也是其他人的親人，仍然是一宗慘劇，「一點都不好笑」、「那也是其他人的媽媽」、「關鍵是這個媽媽真正的孩子會特別傷心啊」。