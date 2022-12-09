快30歲情侶月入僅16.5K欲生仔　稱窮養沒問題　1句話惹網民潑冷水

30歲，不少人都燃起成家立室的念頭。有台灣男網民在討論區發文，29歲的他從事餐飲業，月薪31000元新台幣（下同，約7869港元），考慮到女友快將30歲，想趁早生小孩，又預計與女友扣除開支後每月剩餘41500元（約10,154港元），可以作為兒女養育資金，並稱窮養也沒問題，「（子女）或許會比較聰明會讀書」，此言一出即引起熱議。



台男指女友跟自己都不吃早餐，午餐及晚餐由公司提供，所以可以省下不少飲食費用。（《香港愛情故事》劇照）

該台男在Dcard討論區表示，現年29歲任職餐飲業，月薪達31000元新台幣，前年在工作上認識了現任女友，由於她也快30歲，希望能把握青春生孩子。他認為即使人工不高，窮養孩子也無不可，並以自己為例子，稱其父母都是工廠員工，「很忙也很窮，我也是這樣長大的。小時候就會帶他去打工，或許會比較聰明會讀書」。

他又列出與女友的明年收支預算，預計其人工將漲至33,000元（約8379港元），女友則為32,000元（約8,126港元），每月共65,000元（約16507港元）。台男指女友跟自己都不吃早餐，午餐及晚餐由公司提供，沒有買樓亦不用養車，每月只需付合供3000元（約762港元）的保險費，2000元（約508港元）娛樂費，3000元雜費、7500元（約1904港元）房租費、健康意外備用費3000元、坐月預備金（約1269港元），扣除所有開支後，餘下41,500元，可用作兒女養育計劃基金。

台男預算扣除所有開支後，每月可餘下41,500元新台幣，用作兒女養育計劃基金。（《香港愛情故事》劇照）

不過網民看完卻大潑冷水，認為樓主還是沒有條件生兒子，「拜託不要生，你的薪水那麼少，你小孩會恨你一輩子」，更批評這只會造成「階級複製」的局面，「窮養當然也可以生活啊，但如果你是小孩你會想要出生在很拮据的家庭嗎？」、「你有沒有想過你本身就是個典型的階級複製案例」、「先不論小朋友會不會有比較心態，光是價值觀跟視野就會差很多了」，甚至有人以自己為例，「我跟老公薪資是你們2倍，我們都不太敢生，如果你認為小孩活下來就好，那就跟多少薪資無關；如果你認為小孩除了基本的教育與額外才藝，那你還是存多一點再生吧」。

但亦有人支持樓主，認為養育孩子的關鍵不是金錢，而是是否有心，「沒必要盲從送小孩亂補習、學一堆超貴才藝、考私中，還有一堆炫耀用的商品、課程什麼的，很多都是非必要的花費」，指出能讓小孩吃得飽、穿得暖就很偉大了。