26歲男連續1週通宵看世界盃　上班突嘴歪揭面癱　現4症狀要注意

世界盃開鑼，不少球迷都會犧牲睡眠時間以緊貼賽程！近日內地武漢市1名男子因通宵看了1週世界盃比賽，有日上班途中被冷風吹到嘴角歪斜，送醫後被診斷為面癱。有醫生指出面癱其實是面部神經麻痺所導致，多數患者發病都離不開疲勞和緊張等因素，而有3類人是最易發病的，當中包括老年人、免疫力低且受涼的人、孕期及身體虛弱產後女性。



內地1名男子因通宵看了1週世界盃比賽，有日上班途中被冷風吹到嘴角歪斜，送醫後被診斷為面癱。（《不日成婚》劇照）

據陸媒引述極目新聞報導，武漢市1名26歲曹姓男子是忠實球迷，連續通宵看了1週世界盃比賽。某日只睡2小時便帶著倦意和疲憊上班，騎電單車上班路上被冷風吹得嘴角歪斜，到公司沒多久嘴巴更突然歪到一邊，眨眼時眼皮怎麼也蓋不住眼睛，嚴重影響工作。本以為休息過後就沒事，但症狀一直沒有緩解便到醫院求診，終診斷為面癱。醫生隨後為他進行針灸和面部治療，症狀才有所改善。

該名醫師指出面癱實際是面部神經麻痺導致，也就是俗稱的「歪嘴巴子」，一般情況患者會出現口眼歪斜、眼皮及嘴唇不能完全閉合、無法抬眉、鼓腮等基本面部動作。成因則較為複雜，但大多數發病患者都與疲勞、緊張或受感染有關。

外國著名歌手Justin Bieber亦曾有面癱，從圖片可見他當時口眼歪斜、眼皮不能完全閉合。（Justin Bieber Instagram賬戶）

有醫學專家提醒，冬季是面癱高峰期，除了老年人，免疫力相對低而且受涼的人，比普通人更易發病，當中包括孕期及身體虛弱的產後女性，年輕人亦不能掉以輕心。想避免發病就要注意保暖，熬夜看球賽要注意不能過度疲勞，以及平日多鍛煉身體，提高免疫力，飲食上注意營養，多吃水果蔬菜等。

有網民指身體比一切重要，「世界盃可看可不看，但身體是第一位」、「命重要」、「世界盃與你有多少關係，還熬夜觀看？」、「世界盃也才多久而已，平時都熬習慣了吧」、「家產快輸光了能不面癱嗎？」；另有人認為與世界盃無關，只要經常通宵不管什麼活動都有機會發病，「玩幾天麻將同樣也會出現這樣事情」、「如果他是熬夜讀書是不是就別讀書？」。