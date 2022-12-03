53歲大陸歌手看完世界盃「雙眼包紗布」樂極生悲：只能看到影子…
撰文：ETtoday
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2022世界盃自11月20號開波以來，全世界球迷無不陷入瘋狂，但也有人因此發生悲劇。53歲大陸歌手羅中旭的助理11月底在微博代他發文，歌迷才知道他日前看到阿根廷隊獲勝後，嗨到和朋友出門踢球，卻不幸被踢中眼睛，情況相當嚴重。
羅中旭的助理透露，他日前看完阿根廷隊在世界盃拿下勝利後，便興奮地出門和一群友人踢球。萬萬沒想到，他不幸被朋友踢中了眼睛：「受傷後眼睛只有光感，連幾個手指都看不清，只能看到影子全部發白。」
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照片中，可以看到羅中旭雙眼都被蓋上白色紗布，加上戴著口罩，五官幾乎都被蓋住了，看不到他臉上的情緒。對此，助理表示他疑似是視網膜脫落，只能祈禱他能早日重見光明，歌迷也都期盼他可以盡快康復。
羅中旭微博全文：
（助理代發）前天看完世界盃美斯（Messi）阿根廷獲勝以後，太興奮了和朋友們踢球，不幸被對方踢中了眼睛。受傷後眼睛只有光感，連幾個手指都看不清，只能看到影子全部發白，疑似視網膜脫落……只祈盼早日重見光明
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