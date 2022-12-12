已婚業主狂騷擾　傳變態訊息還摸屁股　女生1個原因照入住惹爭議

即使急着找房子租住，也要小心遇上變態業主。台灣1名女子近日因需在1個月找到新住所，臨急臨忙下看中並搬入某房子，未料業主經常以言語騷擾她，又摸她的臀部，甚至毫不諱忌地在女子離開後，傳訊息指「妳走了之後我打XX（手淫）兩三次」。女生因怕沒有住處而噁忍業主惡行，事件惹來網民熱議，紛紛勸她搬走或蒐集證據指控業主，否則除了她身陷險境，更助長了業主的膽子，恐令其他女生受害。



台灣1名女子近日臨急臨忙下搬入新租處，未料被業主經常以言語騷擾，但她卻因為怕被要求搬走，而敢怒不敢言。（《76號恐怖書店》劇照）

該名女子在Dcard討論區發文，表示前業主早前通知她要收回房子，給她1個月時間搬離，她立即趕忙找新住所，未料遇上現時的「下流房東」。樓主續稱，她與業主及其妻子同住一屋，兩夫婦最近還迎來剛出生的孩子，一家人在下層居住，樓主與另一女房客則住在上居，早在看房子時，業主便已經問她有沒有男朋友等私人問題，還有各種言語騷擾，例如在訊息中表示「妳走了之後我打XX兩三次」。

雖然早已察覺不妥，但樓主急需新住所，便無顧慮太多繼續入住，早前因租住的房間有問題，便找來業主處理，惟對方竟直接觸摸其臀部，即使樓主告訴他自己結交了新的男朋友，業主還主動要求稱「想再摸一次屁股」。由於樓主很喜歡該租屋處，故一直對業主的惡劣行為只敢怒不敢言，生怕得罪對方，「我不敢反擊，因為我都沒看到喜歡的物件，也怕得罪他會再次被趕出去」。

已婚的男業主不停言語騷擾樓主，還出手摸其臀部。（《熔爐》劇照）

樓主的分享引來大批網民留言，不少人勸必須正視和處理問題，否則業主只會愈來愈過份，甚至日後繼續對其他女租客下手，「請直接找警察，或自己搜證留存證據，最重要趕快搬出去，不要把自己留在狼窟好嗎」、「我是不懂找不到地方住有多可怕，會比被侵犯和性騷擾可怕嗎？」、「他一直在測試底線，留存證據後快跑，以免發生更遺憾的事情」。