牆紙下驚藏前業主25年前留下的「秘密訊息」　女網友：裝修先發現

撰文：聯合新聞網
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國外一名女網友日前在網路上分享，自己打算重新裝修房間，連房間的牆紙都要重貼。

沒想到撕下牆紙後，竟然發現前屋主在牆壁上留下爆笑又貼心的訊息，令女子哭笑不得。

點擊放大看看前屋主留下的訊息：

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據《鏡報》（Mirror）報導，這名網友「超聰明」（Brilliantas）在論壇Reddit上分享，自己搬進新家後想要重新裝修房間，所以將25年前貼的牆紙撕掉打算重貼，結果牆紙撕掉後卻發現前屋主在牆壁上寫下：「如果你打算重貼牆紙的話，這間房間要買八捲牆紙才夠喔！我在1997年12月5日以每捲17英鎊的價錢買了六捲牆紙，結果不夠用！真的快被氣死！喬恩1997年12月21日留」。

女子在Reddit上分享這篇貼文後，有超過6萬人按讚還有700多則留言，大多數的人都覺得前屋主的留言很好笑，不過也有人突破盲點說：「到底誰會在聖誕節前4天才要貼牆紙啦？」其他網友也搞笑回應：「可能希望聖誕老人再送他兩卷牆紙吧？」、「是不是想讓其他親友聖誕節來家裡的時候，覺得他生活過得很好？」、「可能是女友逼他重貼的」。

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也有網友留言分享自己藏在家中的留言。一名網友就說她在17歲時在地板寫下樂團放克瘋（Funkadelic）的歌名：「釋放自我的思想吧！你的屁股會自動跟上的！」（Free Your Mind... and Your Ass Will Follow）結果後來一對老夫妻買了那間房子，只好去買地毯來蓋過這些字跡。

另一個網友則分享，爸爸在家中走廊的牆壁上寫著：「這面牆要在聖誕前整理好。」但在這行字的下方媽媽幽默回應：「你是說哪一年的聖誕？」讓網友看了啼笑皆非。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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