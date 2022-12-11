末期肝癌男為加快換肝　要求與「捐贈者」結婚　人妻悉真相怒提告

與捐贈者結婚能加快器官捐贈流程？台灣1名患有末期肝癌的男子，向妻子說找到合適捐贈者，但雙方為配偶才可加快整個器官移植流程，懇求妻子同意「假離婚」，讓他和捐贈者結婚。不過，救夫心切的妻子發現，原來丈夫口中的捐贈者，是早已介入兩人婚姻的小三，怒極向法院片請離婚無效。由於丈夫在訴訟過程中病逝，加上妻子奶奶等人的供詞，證明妻子是真心相信離婚可救夫才同意，判離婚無效，兩人仍存在婚姻關係。



人妻為了救丈夫才同意「假離婚」，後來得悉「捐贈者」是丈夫的小三。（示意圖／Getty Images）

案情指，台中一對夫婦於2010年12月結婚，後來丈夫患上末期肝癌。至今年3月，丈夫聲稱已找到捐贈者，同時得悉如果雙方為配偶，可以加快整個移植器官流程。丈夫提出可以「假離婚」，雙方先簽紙離婚，讓他和「願意提供肝臟移植者」結婚，等一切手術和流程完成後，便會和妻子再婚。

妻子一心救夫，便在奶奶及丈夫朋友見證下，簽署了離婚文件，丈夫隨即和「捐贈者」結婚。妻子其後驚覺這名捐肝者，其實是早已介入兩人婚姻的小三周女，認為丈夫存心要和小三雙宿雙棲，才編故事誘導她同意離婚。她認為雙方的離婚協議要在雙方同意下才成立，她一心以為離婚可加快肝臟移植才簽字，主張離婚無效，要求法院判定兩人仍有婚姻關係。

人妻發現丈夫口中的「捐贈者」，是早已介入兩人婚姻的小三周女。（示意圖／Getty Images）

由於丈夫在訴訟過程中已經病逝，據當地法例由台中地檢署檢察官列為被告，檢察官指，如妻子提交的證據能證明假離婚，對其主張沒意見。不過，由於檢方只是名義上的被告，即使原告勝訴也要負責訴訟費。

原告奶奶作為見證人在離婚協議上簽名，她供稱兒子說病情嚴重急需換肝，「還年輕，小孩還小，他還想活」，她曾問捐肝者是誰，兒子答是她不認識的人，聽過兒子懇求妻子救他，他想生存下去必須暫時離婚。而丈夫生前友人也聽過想換肝才假離婚的說法。

台中地方法院法官考慮各人證言後認為，兩夫婦並非真心離婚，妻子簽字是真心相信離婚可以幫丈夫移植合適肝臟，雙方當時不屬合意離婚，故判定離婚無效，但全案仍可上訴。

（綜合）