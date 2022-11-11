吃飯忌加這類食品！醫生警告患鼻咽癌風險高七倍　5大症狀要求醫

【鼻咽癌／症狀】亞洲人鍾愛吃飯，但有醫生提醒，如果吃飯時常配搭一類食品，患上鼻咽癌的風險會比正常人高達七倍！鼻咽癌是常見癌症之一，如果出現聽力減退、持久鼻塞等5項常見徵症，就要及早求醫了。



亞洲人多以米飯為主食，但選擇餸菜時亦要留意配搭。（Mgg Vitchakorn／unsplash）

綜合台媒報道，台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長、台大醫院副院長暨台大醫學院耳鼻喉科教授婁培人於節目《健康2.0》指出，除了基因及EB病毒（第四型人類皰疹病毒）感染，吃飯的配搭食品也要小心注意。

婁培人指出，鹹魚、醬菜、菜脯、泡菜、榨菜、醃蘿蔔等，如果經常及大量食用，患上鼻咽癌的機率會增加非常多，可多達七倍，「尤其是在你愈小的年紀吃」。

婁培人指出，鹹魚、醬菜、菜脯、泡菜、榨菜、醃蘿蔔等，如果經常及大量食用，患上鼻咽癌的機率會增加非常多，（資料圖片）

他解釋，這些醃漬食品含有大量亞硝酸鹽，本身就是致癌物質，如果基因有弱點，無法對抗EB病毒（第四型人類皰疹病毒）感染，那罹患鼻咽癌的機率就會比常人高，建議幼年剛斷奶吃副食品時，不要吃過量醃漬食品。

鼻咽癌5項常見症狀要注意



鼻咽癌是常見癌症之一，如果出現聽力減退、持久鼻塞等5項常見徵症，就要及早求醫了。（資料圖片）

根據本港衞生署衞生防護中心，鼻咽癌是鼻咽細胞異常生長所形成的癌病，患者以男性居多，較常見於中國南部，特別是廣東人士，常見症狀包括以下5項。

鼻咽癌5大症狀：

1）頸部出現無痛腫塊

2）鼻及喉分泌帶血

3）聽力減退或局部失聰，耳鳴

4）經常復發的中耳炎

5）持久鼻塞



中心又提醒，可透過避免進食鹹魚或煙薰食品，以及不吸煙來保護鼻腔及喉部，以預防患上鼻咽癌。