放臭屁原來是身體警號！醫生揭2關鍵恐變大腸癌　這6大症狀要求醫

【大腸癌／症狀／放屁】放臭屁隨時大件事？台灣大腸直腸外科醫生林耿億表示，放臭屁其實是人類身體警號，表示承受的負擔已經超過身體負荷範圍，又透露2大關鍵或會變成大腸癌，不容忽視。大腸癌是常見致命癌症，如出現大便帶血、腹部不適等6大徵狀，就要及早求醫檢查了。



放臭屁原來是身體警號。（資料圖片）

台灣大腸直腸外科醫生林耿億於節目《醫師好辣》中指出，「放臭屁」與飲食習慣及生活作息有關，患者通常每餐大魚大肉、熬夜、考試前壓力大等，直言「放臭屁」是人類身體警號，表示承受的負擔已經超出身體負荷。

林耿億解釋，放臭屁代表人體攝取過量蛋白質、油脂，因這些物質在小腸內無辦法完全消化，當進入大腸經過壞細菌發酵後，就會產生硫化物形成臭屁。他續說，當年紀漸大、肝功能下降，就會形成代謝不完全，長遠會變成大腸癌，不容忽視。

大腸癌是香港第二號癌症殺手！出現6症狀要求醫



大腸癌是常見致命癌症。（示意圖／gettyimages）

大腸癌是香港第2位最常見癌症，亦是「第2號致命癌症」，2020年就有2287名港人因大腸癌死亡，佔癌症死亡總數15.4%。而按性別劃分，大腸癌每10萬人口計算的粗死亡率分別為男性的38.5及女性的23.9。

根據本港醫管局智友站，大腸癌常見有6大症狀，包括：

1）大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

2）排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）

3）無故體重下降

4）下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

5）大便時有尚未排清的感覺

6）身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈



如有以上症狀，緊記要及早求醫。