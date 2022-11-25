2歲童面青青紅血球超低似患血癌　求醫揭飲太多這飲料致貧血

牛奶營養豐富有助成長，但小心過量飲用會造成反效果。美國一名兩歲男童因面色十分蒼白，常疲倦無胃口，一度擔心患有血癌，幸而經檢驗後發現原來是嚴重缺乏鐵質及貧血，而原因竟是因他飲用過量的牛奶。



約翰尼的血紅蛋白水平遠低於正常水平，擔心他患有血癌，幸而最後發現只是嚴重缺乏鐵質。（網上圖片）

綜合外媒報道，居於美國俄勒岡州2歲男童約翰尼（Johnny），因面色十分蒼白，較同齡孩子更易疲倦、愛發脾氣及擇飲揀食，兒科醫生留意到他的狀況，進行驗血欲找出原因，檢驗結果發現血紅蛋白水平遠低於2歲兒童的正常水平，擔心他患有血癌，幸而最後發現只是嚴重缺乏鐵質。

原來約翰尼在1歲時已非常愛喝牛奶，媽媽認為牛奶有益多喝無壞，便任由他愛喝多少就多少，他每天會飲30至40安士（即約800至1,200毫升)牛奶，遠超建議的16至24安士（470至700毫升）。直至到2歲，約翰尼常表現疲倦，面色十分蒼白，媽媽認為是膚色及少曬太陽的關係，一直未有為意。

牛奶會阻礙鐵質吸收，過量飲用可造成缺鐵性貧血。（網上圖片）

由於牛奶會阻礙鐵質吸收，過量飲用可造成缺鐵性貧血，導致心跳加速、蒼白、發育緩慢、疲倦易怒等。約翰尼經過1個月「輸鐵」和服食營養補充品後，情況大大改善，食欲有改善，常常滿面笑容，令媽媽深感安慰。