過份！機場搬運員亂拋行李落輸送帶　故意舉高狠摔斷正　下場慘了

隨着各國疫情下的入境措施放寬，很多市民都再次乘坐飛機踏上旅程。不過網上流傳一段令人憤怒的影片，顯示有2名在機場工作的行李搬運員，將乘客的行李大力拋落輸送帶，有部分甚至「拋過龍」跌出輸送帶外。影片引起嘩然，網民都批評搬運員工作態度差劣，2人將行李亂拋後還一臉得意，形容他們似乎在進行比賽。事件曝光後，所屬公司展開調查，目前將2名搬運員停職。



澳洲墨爾本機場有2名搬運員正在將行李櫃內的行李拿出來，並轉身亂拋落輸送帶上。（影片截圖）

影片上周五在TikTok平台熱傳，顯示澳洲墨爾本機場有2名搬運員正在將行李櫃內的行李拿出來，並轉身亂拋落輸送帶上，其中一人疑故意將行李舉高過頭，再狠狠擲下，另一人則大力將行李拋至遠處，甚至掉到罅隙中。

片段引起網上熱議，有網民不禁問「他們是在比賽誰最快掉爛行李嗎？」，亦有人擔心自己搭飛機時，行李都是這樣被亂拋。

涉事航空公司澳洲航空（Qantas）及搬運員所屬的瑞士國際空港服務有限公司（Swissport）即時展開緊急調查，發言人強調一直培訓及管理所有員工，要以謹慎和勤奮地處理客戶的財產，而影片中工作人員的行為違反服務標準，故此相關工作人員已被停職，等待調查。瑞士國際空港服務有限公司現時於全球50個國家315個機場提供服務，員工人數超過68,000人。