淘寶集運4個海棉坐墊重5KG　買家呻中伏反被寸爆　網民教咁慳運費

淘寶集運新手一定要交「學費」？有港媽日前在facebook發帖，指光顧1間淘寶集運商，4個海棉坐墊連包裝重量原本只是1.5公斤，但集運商竟當成5.45公斤，抱怨中伏。不過，許多網民反諷她沒看清楚條款，「買家文盲定第一次淘寶？」，指幾乎所有公司都是以體積比計算重量，該集運公司網上亦寫得很清楚。部分網民則好言安慰，指這是新手常犯錯誤，提出一些慳運費的方法。



有網民發文大呻，自己淘了4個海棉坐墊，集運商竟計算重5.45公斤。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

樓主在facebook群組「淘寶開心share」發帖，指光顧1間集運公司「中伏」，「海棉坐墊4個，1.5kg變5.45kg」，她上傳3張貨物的圖片，用尺子丈量長闊高，分別約43厘米、40厘米、19厘米，指責公司竟用體積重計算重量，令貨物變5.45公斤。

帖文被許多網民揶揄，指屬「月經post」、「自己原地仆低就話有伏你踩」、「我都瀨過一次嘢，但冇PO上嚟博X」、「唔識唔緊要，最緊要去學，唔好下下話人呃你／中伏先得㗎」、「試過8公斤變25公斤」。

有網民耐心解釋，樓主可能沒物流經驗，「國際上9成運輸都係計重量或者體積重，無知同伏係兩樣嘢嚟，下次搵返啲淨係計重量嘅公司」。集運公司網站有寫明運費及體積重估計，體積重為長乘闊乘高除6000，重量較輕而體積較大的貨物會使用體積重而非實重作計算運費，只要三邊總和超過100厘米及體積重超過實重就按體積重計算運費，「寫到明喎，不過我都瀨過幾次嘢」。

有好心網民安慰道，「新手一半以上都試過」、「淘咗10年都會中」，建議若買的貨品大件但輕身，應該用官方集運。另外，如果想慳運費，下次可以問問賣家能否抽真空縮細體積，「海棉一定叫賣家抽真空」、「你應該叫人發的時候壓縮佢咪無事囉」，有網民展示同樣買4個海棉坐墊，賣家有抽真空壓縮，體積重可壓到2.46公斤。

（綜合）