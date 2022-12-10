淘寶買窗簾｜裝修佬教度尺秘訣慳錢又省時　1招解決窗簾漏光問題

窗簾是日常家居必備用具之一，一來可以遮光，二來亦可以裝飾，美觀與實用皆宜。不少人為了節省金錢，都會選擇淘寶窗簾，但淘寶窗簾款式眾多，很多人都覺得未必可靠。若想避免中伏，到底該如何選擇呢？



窗簾若遮蓋冷氣機出風位或入風位，最終可能令冷氣機容易變壞或不夠冷。（網上圖片）

淘寶窗簾價錢的而且確比香港購買低超過一半，實在令人難以抗拒，今回裝修佬就教你3個秘訣，只要學懂3招就可以挑選適合自己家中的窗簾，只要懂得選擇，能節省時間，亦能節省金錢。

秘訣一﹕計價

計算價錢方面，在淘寶購買的窗簾有計直尺或計橫尺之分，若窗簾形狀是打橫3米、打直1米，淘寶有機會以打直2米計算，但不會影響價錢，只是視乎打橫有多少尺數；有些則是局限打橫有多少尺數，只看打直有多少尺數來計算價錢。購買淘寶窗簾的時候，你最好問清楚以橫尺還是直尺計算，同時注意自己的窗是否適合，因為以淘寶橫尺或直尺計算窗簾價錢，兩者之間有機會隨時相距約5成！

秘訣二﹕揀款

款式與價錢都是息息相關的問題，窗有多大，窗簾垂下來的布料就需要有多少。以布窗簾為例，若有3米闊，拉起來有波浪紋，就需要有9米闊的布，意思是3倍的布量，3倍的布就是3倍價錢了。故此，你要留意自己需要使用多少倍的窗簾布，價錢有可能會相差2倍或以上。3倍的布捆在一起的時候，若不想太重或太厚的話，窗簾款式上也就不要選用太厚的布料喔！

秘訣三﹕度尺

如要為購買窗簾度尺，你可以從窗簾上方的圈圈位置開始量度，而最下方記得要預留大概1吋的空間，不要讓窗簾貼到地面。而窗簾如若用得太久，其實是會下沉的，即使一開始沒有貼到地面，大約有1厘米的空隙，也會逐漸下沉變成貼地。所以購買落地窗簾布時，最下方最好還是預留大概1吋的空間，以免日後下沉變得貼到地面。

購買落地窗簾布時，最下方最好還是預留大概1吋的空間，以免日後下沉變得貼到地面。（網上圖片）

裝修佬小貼士



冷氣如何開窿？

在淘寶訂製窗簾布時，店家一般會為你提供一幅圖，讓你量度不同位置的尺寸，以訂製冷氣機的洞位。要在窗簾開窿擺放冷氣機，令冷氣機可以吹風入風，這個洞就千萬不要開得太貼近，最好預留闊一點的空間，大概預鬆1吋，避免有誤差影響送風，也可免卻窗簾路軌太滑，出現誤差，從而出現遮蓋出風位或入風位的情況，最終可能令冷氣機容易變壞或不夠冷。

漏光問題如何處理？

即使窗簾已經安裝完成，也有機會出現漏光問題，即是拉好左右兩邊窗簾之後，中間則沒有完全密封，兩端窗簾布鬆開，透出絲絲陽光。這是由於窗簾路軌太順，滑來滑去，故容易出現漏光問題。想要解決漏光問題，只要在窗簾上方路軌加裝一個蝴蝶結構，以致左右兩邊窗簾有輕微重疊，這樣就不必再擔心鬆出來的時候會出現漏光的空隙了。

在窗簾上方路軌加裝一個蝴蝶結構，以致左右兩邊窗簾有輕微重疊，這樣就不必再擔心鬆出來的時候會出現漏光的空隙了。（網上圖片）

掛牆問題如何處理？

拉開窗簾的時候，窗簾布上通常會有一個扣，可以包裹窗簾布，扣起來就不用怕窗簾布散開。而有些人不喜歡手動扣起窗簾，就會添置牆勾，能簡單地將窗簾布掛在牆勾上，可以避免窗簾外揚。不過，這個方法有機會需要鑽洞，而淘寶也未必一定賣給你。

留意實物圖片？

在淘寶買窗簾，謹記留意真實用家的實物圖片，也要考慮你家中的光線是否做到那個預期的理想效果，不要輕信展示圖片。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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