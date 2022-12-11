反詐騙教材！體育老師遇「教育局領導」加好友　改圖呃走騙徒10萬

詐騙一樣會詐騙不成反被騙！浙江1名體育老師日前突然被1名「教育局領導」加好友，要求他幫手轉存47萬元人民幣（約53萬港元），他知道對方是騙徒，將計就計「反詐騙」，收到對方偽造的轉帳紀錄後，照樣改圖假裝有進行轉帳，成功套出騙徒5個銀行卡號碼。老師同時將對話截圖向警方報告，更在警員教路下，上網下載親自到銀行轉帳的圖片「詐騙」騙徒，結果警方成功凍結了騙徒的戶口，更在其中1個戶口發現10萬元人民幣（約11萬港元）犯罪所得，屬1名江蘇民眾被騙的款項。



內地1名體育老師遇上騙徒，但他成功反詐騙，幫江蘇1名受害民眾討回10萬元人民幣。（微博圖片）

內媒報道，在浙江嘉興市鈞儒小學任教體育科的顏老師指，日前突然收到1名「教育局領導」發來好友邀申，問他「近期工作有什麼困難」、「疫情反彈，務必做好防護措施，有問題及時匯報」。顏老師識破對方是騙徒，便順他意看有沒有辦法找到其犯罪證據。騙徒隨即開口稱要「陪同領導調研」，有筆錢要他幫手轉帳，要求他提供銀行卡號，再轉47萬元人民幣給他，幫手轉帳給其他人。

騙徒發來一張轉帳截圖，展示已將47萬元人民幣轉到顏老師銀行戶口。老師裝作阿諛奉承，明知對方提供假的轉數證明，但將計就計「反詐騙」，有樣學樣「PS」修圖改出一張10萬元人民幣的轉賬紀錄。

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顏老師將聊天紀錄截取向南湖區的反詐辦舉報，他按警方建議，在網上找張「端端正正坐在櫃台轉帳的照片」發過去。騙徒以為他上當後，即提供一些銀行卡號，要求他將剩餘款項轉到各戶口，老師用5張假的轉帳截圖，成功套出了騙徒的5個戶口。

結果，警方將騙徒供出的戶口凍結，結果發現其中1個戶口有10萬元人民幣，調查後發現是1名江蘇民眾被騙的款項，成功為她追回款項。網民笑言體育老師就像在教反詐騙一樣，「騙子回去要遭殃了」。