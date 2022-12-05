電騙新招｜9字頭電話冒認衞生署咁講　醒目港女1句嚇到騙徒即收線

【衞生署／詐騙電話】新冠肺炎疫情下假冒衞生署電話騙案急增，如接到自稱衞生署來電，就要提高警覺！有女網民於網上發帖表示，日前接到「9」字頭、自稱衛生署電話，對方表示要安排她隔離並問其住址，幸好她未有中計，反問一句即「KO」騙徒自動收線。



假冒衞生署電話騙案急增，如接到自稱衞生署來電，就要提高警覺。（資料圖片）

該女網民上周五（12月2日）於馬鞍山Facebook群組發帖，指當日早上10時接到「9215」字頭電話，對方自稱是衞生署「問我係唔係XXX」。樓主回應「係」後，對方表示「睇妳個安心出行去過啲高危地方，而家要捉你去隔離」，更問及敏感資料「妳地址喺邊度」，令樓主當堂嚇一嚇，但隨即反問對方「叫乜名」，對方即時「敗走」自動收線。

帖文引來網民熱議，笑言「驚妳傳播畀佢」。也有不少網民分享類似經歷，「多咗好多扮防疫的打嚟」、「騙徒層出不窮」，提醒「如果係衞生署就唔會問你攞地址」。

如有懷疑，可致電1823，或衞生防護中心熱線2125 1111／2125 1122／183 0111核實授權人員身份。（資料圖片）

翻查資料，警方今年1至7月接獲956宗電話騙案，損失金額4.7億元，當中213宗即兩成為假冒衞生署電話騙案，損失佔整體約五成，涉2.3億元。衞生署衞生防護中心傅染病處首席醫生歐家榮曾指出，衞生署聯絡市民時，會提供相關資料核實雙方身份，收集的資料一般涉及流行病學調查及密切接觸者追蹤，並不會要求提供敏感及財務資料。

歐家榮又說，衞生署只有3個情況會致電市民，包括：

1）衞生署會致電確診人士進行個案追蹤工作，例如安心出行紀錄、密切接觸者資料等，確診人士如經政府檢測或自行上報，衞生署才會有其紀錄，若市民並沒有確診是不會收到來電。



2）市民若成為密切接觸者，衞生署會聯絡確認，並會提供市民與患者接觸相關資料，若來電未能說出資料，相信是騙案。



3）衞生會致電市民作出執法工作，例如沒有遵守強制檢測、需要安排隔離、違反「紅碼」出入規定、曾佩戴手帶外出等。歐家榮強調，市民理應知道自己有否違反相關規例，如收到類似來電應提高警覺。



歐家榮提醒市民，如有懷疑可致電1823，或衞生防護中心熱線2125 1111／2125 1122／183 0111核實授權人員身份。