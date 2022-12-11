孩子沉迷遊戲爸媽請來大學生高手輾壓　2個步驟令男孩信心大崩潰

近年來不少孩子沉迷網路遊戲，荒廢學業讓家長很煩惱，近日在大陸廣州有名男大生連續幫助兩名小學生戒除網癮，引發關注。他與家長聯手制定作戰計畫，對孩子進行長時間「輾壓式」挑戰，讓孩子的信心被擊潰，進而達到「改邪歸正」的目標。



據《九派新聞》報導，小張是一名大三學生，線上與家長取得聯繫後，會在當天制定計劃，第二天執行。

家長請來大學生打機高手，來輾壓迷遊戲的孩子，令他「回頭是岸」。

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第一步是讓孩子在長時間遊戲中產生疲憊感，消耗孩子精力，第二步是對孩子進行碾壓式挑戰，讓孩子的信心崩潰，讓家長在旁施壓，最後雙方一起出面講人生道理，勸說孩子「回頭是岸」。

他舉例，有一名10歲男孩的父親曾向他求助。家長稱，兒子以前品學兼優，自從四年級開始打遊戲後不思學習，堅稱自己以後可以靠打比賽掙大錢。小張與家長制定方案後，對男孩進行長達5小時的一對一單挑，男孩未贏一局，還與母親簽訂一系列協定，表示將回歸學校乖乖念書去。

張姓男大生表示，收費標準為一對一語音規劃方案10元人民幣，實戰訓練每小時50元人民幣，後續安慰和勸說免費。他表示小學三四年級的小朋友只能算是誤入歧途，可以盡自己的一份力量幫助其他家庭解決麻煩，很有成就感。至於有網友對這種「戒網癮」手段與效果提出質疑，張姓男大生說「讓時間見證一切。」

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