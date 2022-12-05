男子租屋40日後突「人間蒸發」　女屋主開門嚇呆　得知真相即報警

想當包租公？就怕碰到惡房客！



大陸遼寧瀋陽一名男子以月租850元人民幣租下一間小套房，住了僅40天左右就「人間蒸發」聯繫不上。

點圖看看單位內情形及屋主報警原因：

+ 12

房東開鎖進屋一看好傻眼，房內雪櫃、洗衣機、電視機、冷氣等家電全不見了，透過社交軟體查找，才發現房客已落跑去旅遊。

據《後浪視頻》報道，遼寧瀋陽一名沈姓女房東遇到「奇葩」房客，該男子是在10月17日入住，月租金是850元人民幣，按金一個月。

12月2日要抄水錶時，進不去房內，也聯繫不上男子，才知道自己已經被黑名單。好不容易進屋收房，當場楞住，屋內空空蕩蕩「敞亮」許多，值錢的電器像是冷氣、洗衣機、電視機等，能搬走的都搬走了，全部被賣光光。

【同場加映】阿婆財產畀晒乖孫 男網友20歲就買3房單位收租：姑姑他們超生氣（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 20

據悉，入住期間男子還曾多次向房東借錢，由於金額不大，都在幾十塊錢人民幣，房東不以為意，甚至還代墊過22元人民幣的電費。

通過查看其社交軟體發現，該男子在11月27日已買機票前往深圳旅遊，趙姓房東表示：「他房租是850，押金也是850，電器價值5、6千，上周已經報警了，打算起訴他。」

【同場加映】日本自由行｜神戶酒店房租62元您敢住嗎？內部嚇壞人：這是鬼屋吧（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 13

延伸閱讀：

扶弱勢者一把！300億租屋補貼再度開放申請 有無租約皆可參加

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】