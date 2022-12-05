男子租屋40日後突「人間蒸發」 女屋主開門嚇呆 得知真相即報警
撰文：中天新聞網
出版：更新：
想當包租公？就怕碰到惡房客！
大陸遼寧瀋陽一名男子以月租850元人民幣租下一間小套房，住了僅40天左右就「人間蒸發」聯繫不上。
點圖看看單位內情形及屋主報警原因：
+12
房東開鎖進屋一看好傻眼，房內雪櫃、洗衣機、電視機、冷氣等家電全不見了，透過社交軟體查找，才發現房客已落跑去旅遊。
據《後浪視頻》報道，遼寧瀋陽一名沈姓女房東遇到「奇葩」房客，該男子是在10月17日入住，月租金是850元人民幣，按金一個月。
12月2日要抄水錶時，進不去房內，也聯繫不上男子，才知道自己已經被黑名單。好不容易進屋收房，當場楞住，屋內空空蕩蕩「敞亮」許多，值錢的電器像是冷氣、洗衣機、電視機等，能搬走的都搬走了，全部被賣光光。
【同場加映】阿婆財產畀晒乖孫 男網友20歲就買3房單位收租：姑姑他們超生氣（點圖放大閱讀）▼▼▼
+20
據悉，入住期間男子還曾多次向房東借錢，由於金額不大，都在幾十塊錢人民幣，房東不以為意，甚至還代墊過22元人民幣的電費。
通過查看其社交軟體發現，該男子在11月27日已買機票前往深圳旅遊，趙姓房東表示：「他房租是850，押金也是850，電器價值5、6千，上周已經報警了，打算起訴他。」
【同場加映】日本自由行｜神戶酒店房租62元您敢住嗎？內部嚇壞人：這是鬼屋吧（點圖放大閱讀）▼▼▼
+13
台灣最猛凶宅：連續6租客同一位置上吊 丟空後鄰居常聽到拖凳聲房東10年沒加租沒查看 情侶搬走後才得知「空屋已變成小豪宅」兩女租住Airbnb古風小屋 退房先發現書架後驚藏巨大「神秘密室」女網友列「租屋5大心酸」惹共鳴 親友愛狂loop「即係幫人供樓」極品租客留下「細思極恐垃圾屋」 愈睇細節愈驚：竟有奶粉同貓糧漏水｜天花牆身滿佈「壁癌」 樓上租客無視投訴 過來人教咁處理
延伸閱讀：
扶弱勢者一把！300億租屋補貼再度開放申請 有無租約皆可參加
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】