硬舉100kg當場噴尿被公審！女網紅急澄清卻越描越黑：冇著底褲

國外健身網美Ayaka Coffman挑戰硬舉100kg，雖然成功卻不慎漏尿，儘管澄清「真的忍不住」，而且事後也有清理乾淨，仍被網友砲轟噁心。不過，根據健身知識網站Powerlifting Technique，人們從事高強度體力消耗動作，導致腹腔壓力增加時，就很容易發生壓力性尿失禁，例如舉重。



Ayaka分享硬舉影片，並且透過字幕及背景音樂表示，「身為一名硬舉／深蹲強度很高的女性」、「我想我會就這樣尿在地板上」。

【圖輯】當場噴尿！點圖放大逐格睇「Ayaka挑戰硬舉100kg」👇👇👇

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大多數網友無法接受，紛紛砲轟明明有很多方法能夠避免弄髒環境，「這是我無法也不想正常化的事情之一」、「請在上面鋪個墊子，至少也在地上放條毛巾」、「妳可以使用的東西太多了，他們製造護墊就是為了這個」、「如果這是公共健身房，那絕對是令人噁心的，有很多方法可以預防」。

不過，也有不少人留言力撐，「我的天啊，人們不知道這是忍不住的嗎？」、「這種評論總是在網絡上出現。是的，這是正常的」。Ayaka事後也表示，「上健身房的女生在運動緊身褲裡根本不穿內褲」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】