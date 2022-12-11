怒！Carousell買家賣慘　求免費贈衣履兼包郵　1破綻被揭漁翁撒網

Carousell奇怪買家沒有最極品，只有更極品！近日網上流傳多張二手買賣平台Carousell對話截圖，有買家向多人「賣慘」，聲稱自己經常出入醫院、「隻腳腫」、出入需坐輪椅代步、因病失業，盼賣家能做好心免費贈送衛衣及鞋子，還得寸進尺要求包郵，厚臉皮得讓人嘩然。不過其「道行」似乎未夠，「貪方便」幾乎一式一樣傳送該段文字予多人，結果被賣家截圖放上網公審，一比對下眾人很快便知悉及確信他是「漁翁撒網」，企圖利用他人善心謀取物品。



近日網上流傳多張二手買賣平台Carousell對話截圖，有買家向多人「賣慘」，盼賣家能做好心免費贈送衛衣及鞋子。（網上圖片）

根據網上流傳的3張對話截圖，該買家向出售百多元二手衛衣、拖鞋及布鞋的賣家「埋手」，並傳訊息聲稱「本人經常出入醫院，如需要可以提供HA Go（醫管局手機應用程式）證明，隻腳腫，出入需要坐輪椅，因病失業，請問可以送贈這XX（不同物品），免費寄給我嗎？thanks」。

雖然乍看十分可憐及言詞有禮，但由於賣家事前已標價售百多元，並無義務免費送贈，加上他希望賣家「貼埋大床」包郵，未免「太大想頭」，故有賣家無情拒絕回覆，「Sorry，我不是開祠堂（善堂）的」。有賣家退讓說「可以順豐到付」，但買家堅持不肯付一分一毫得到物品，聲稱「先多謝送贈，但未能負擔順豐到付，請問有冇機會考慮可以免費寄給我？謝謝。經常出入醫院，住院藥、覆診費、藥費、購買營養奶、尿片、醫療物資……負擔很大，所以才詢問可否免費寄給我」。

由於買家得一想二，致被多名賣家放上網公審，網民紛紛留言批評，「呃人愈來愈黐線」、「道德綁架」、「而家病可以當CV用」、「而家啲人唔使露面就唔要面」、「點解有人可以咁厚住面皮問人free嘢仲要包郵」。有人「啜核」道「我都有病，想乞一層貝沙灣」，又有人建議「你去覆診，大家就到時間就醫院面交，冇得寄」、「社署幫到佢」、「救世軍幫到佢」。

有網民嘲諷，「腳腫關件衫咩事，好心佢改下啲對話先啦，搲都搲得懶過人」、「又係呢個死乞兒」、「同一句對白不斷出現」、「就嚟變潮文」、「佢呢句template（範本）直情當係優惠碼咁用」、「佢要問人攞幾多嘢先夠」、「可能旋拍所有嘢都問過晒」、「佢咁漁翁撒網話唔定真係呃到唔少」。

不少網民錯重點取笑打錯「祠堂」的賣家，「善堂呀，祠堂唔係話開就開㗎」、「祠堂係圍村佬擺神主牌嘅」、「祠堂唔係要嚟開，係要嚟拆㗎」、「一句開祠堂成功令個post昇華至另一境界」、「開祠堂搞笑過段嘢好多」。有人幫其「補鑊」，「樓主無講錯過，買家想樓主燒畀佢」、「佢冇錯，啲人扮嘢搲着數，等同拆人祠堂」。

（Carousell乞衣+閪客關注組）