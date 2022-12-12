網紅白癡公主開咖啡店首日突遭「趕走」開張一日急搬鋪 原因超慘
撰文：聯合新聞網
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台灣網紅白癡公主近來推出一個圓夢計畫，要用60天來開咖啡店，結果在正式開幕的第一天，卻遇到一個突發狀況，讓咖啡店之後要轉移場地。
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白癡公主為了要完成開咖啡店的夢想，在台北社子島找到一間已停止營運的咖啡店，經過稍微重新布置換上新的招牌、菜單，試營運時直到了傍晚才只來了一位客人，其它都是白癡公主的親友來捧場，為此感到很擔心的白癡公主才決定在社交平台上發文宣傳咖啡店正式開幕的消息，果然在開幕的第一天還沒開店，就已經有很多人在排隊等待，因此第一天咖啡店是大爆滿，店外更有不少人在排隊等候。
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第一天營業結束後，大家也開會檢討一些事項，最後白癡公主也宣告一個突發狀況，讓她有點小驚嚇，原來當天咖啡店的地主找上門，表明不願再租土地給他們要收回，白癡公主與團隊雖然討論許多解決方法，但最後還是尊重地主的意願，所以要另尋地點開咖啡店，也公開徵求店面的條件，讓她感嘆真是一波三折。
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