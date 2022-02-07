台灣KOL白癡公主遭陌生男子騷擾報警求助　網民更表示曾被尾隨

網紅「白癡公主」在臉書PO文，指大年初三晚上到北港朝天宮廟前老街的店家買伴手禮，疑遭一名男子騷擾，因可能多人受騷擾，她除提醒大家注意，昨天向警方報案；北港分局表示，已鎖定一名可疑男子，將通知到案說明。



YouTuber「白癡公主」戴小姐PO文指出，大年初三她到北港拜拜，並走在朝天宮前中山路時，一名男子尾隨並突然靠近身邊問是否幫忙提東西，還衝進店家向客人詢問是否要和他交往，並拿走店家的椅子要給她表妹坐，她並大家注意這名男子，提醒遇到這樣的人要冷處理，不要理對方，也要注意對方一舉一動，因不知道他身上有沒有帶什麼危險物品。

白癡公主遭陌生男子騷擾，原本只是PO文提醒民眾，後來擔心可能會有更多人受害，於是昨天配合警方挺身向北港派出所報案。

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她的PO文和這名疑似「騷擾男」的影片，被分享到「北港人讚出來」臉書社群，提醒大家注意，指這名男子會一路尾隨，有時會技巧性躲在別人後面，避免被發現，一路從朝天宮跟到公車站附近，受害人很多，晚上不要單獨一個人出門，以免發生危險。

「白癡公主」原本只是PO文提醒民眾，後來擔心可能會有更多人受害，於是昨天配合警方挺身向北港派出所報案。

北港副分局長吳柏源指出，警方得知後發動調查，昨晚聯繫受害人出面並已受理報案完成筆錄，同時也鎖定一可疑男子，將通知出面說明，警方呼籲，春節出遊要注意人潮擁擠處是否潛藏危機，若有可疑或緊急情況，可撥打110或110視訊報案APP報案。

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