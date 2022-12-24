男友請去旅行過聖誕　得知目的地後勁失落　港女：無聖誕冬日氣氛

防疫政策放寬適逢聖誕佳節，相信不少人都有會選擇外遊慶祝。近日就有女生發文指男友打算在聖誕假期請自己去旅行，但知道目的地後卻感到無奈，因為對方安排的地方原來是熱帶國家。樓主認為聖誕節要凍冰冰過才有氣氛，平日也曾跟男友說過聖誕喜歡冷冰冰的感覺，因血質疑對方不將自己說過的話放心上。帖文一出，反被網民斥身在福中不知福。



有女生發文指男友打算聖誕請自己去旅行，但知道目的地後卻感到無奈，因為對方安排的地方原來是熱帶國家。（《七月與安生》劇照）

該名女友在香港討論區以「雖然男朋友請我去旅行，但我有啲唔開心」為題發帖，指男朋友暪着自己訂機票，打算聖誕一起去旅行。本來很開心，但知道目的地後卻感到無奈，因為對方安排去旅行的地方原來是熱帶國家。樓主認為對地點不大所謂，但聖誕節當然要感覺凍冰冰才有聖誕氣氛，稱「去啲咁熱嘅國家，咩聖誕冬日氣氛都無」。

她表示平日有和男友說過聖誕喜歡冷冰冰地過，質疑對方不將自己說過的話放心上，但對於男友請自己去旅行都很感動，畢竟3年沒有去過旅行，如果去會下雪的地方會更開心，並詢問「有無人同我一樣覺得聖誕就係要凍住咁過？」。

她平日有和男友說過聖誕喜歡冷冰冰地過，質疑對方不將自己說過的話放心上。（《原諒他77次》劇照）

網民都認為男友出錢請樓主去旅行本就要珍惜，重要是心意，不要過份要求，「去旅行仲唔開心啊？」、「港女心態，得一想二，永無滿足」、「咁你自己出錢安排一個白色聖誕就可以」、「咁鐘意凍，租個雪倉入去訓啦」、「身在福中不知福」、「所有節日均被糖衣包裝，目的是要你消費」。

但亦有人認同樓主，笑言去熱帶地方猶如過端午節而非聖誕節，「人哋過緊聖誕節，你就過緊端午節，記得買多幾隻糭」、「男友無同你溝通係死罪，分手啦」；有人則認同樓主，聖誕應要在寒冷的地方過才有意思，「聖誕節一定係凍嘅地方過最浪漫」。