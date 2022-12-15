車cam直擊！北大嶼山公路私家車路肩行駛　　即睇違例罰則

大地任我行？近日網上流傳1段影片，有私家車司機於北大嶼山公路一直於路肩行駛，引來網民批評「路肩X」、「好趣緻，私家路」、「仲要唔係P牌仔」。

根據運輸署《道路使用者守則》，路肩的起點有交通標誌說明，路肩邊緣同時髹有粗白線，除非發生緊急事故，否則不可駛入路肩，或在路肩停放或停泊車輛，違例者初次定罪最高可被判罪款5000元及入獄3個月。



近日網上流傳1段影片，有私家車司機於北大嶼山公路一直於路肩行駛，涉嫌違法。（「車CAM特警」YouTube影片截圖）

YouTube頻道「車CAM特警」上周四（12月8日）上載1段題為「車CAM直擊 - 快線X見得多啦，呢個應該叫乜X？」的12秒影片，可見到有輛藍色私家車於12秒內一直於路肩行駛，如入無人之境，而私家車並沒有打「死火燈」及停下，故相信私家車並沒有出現問題，估計司機完全不察覺自己駛錯入路肩，或因見該條路沒車而有意駛入。

網民留言表示，「佢以為係單白線，唔敢cut出去！」、「五十里不換肩」、「當然叫露肩X！」、「個牌係淘番嚟」、「香港太多呢類人，做埋啲人唔笑，狗都吠嘅嘢！」、「條友行開屯門公路，未去過機場，以為係巴士線」、「梗係要獎勵佢（交畀警方）」。有人揶揄「少出城未見過路肩啫」，有人為司機辯解「可能壞車或者就嚟無油」。

根據運輸署《道路使用者守則》，路肩的起點有交通標誌說明，路肩邊緣同時髹有粗白線。除非發生緊急事故，否則不可駛入路肩，或在路肩停放或停泊車輛。駛回正常行車線前，應先在路肩上逐漸加速，然後待車流中有安全的空位時，才可匯入行車線。違例者初次定罪最高可被判罪款5000元及入獄3個月。