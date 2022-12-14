「神號車牌」以$1,000萬天價成交　舉牌美女表情反成焦點惹哄動

天價車牌竟然也不敵？泰國一組「9กก-9999」車牌近日以約4,500萬泰銖（約1,000萬港元）標價投得，讓旁邊負責舉牌的美女忍不住露出驚歎表情，沒想到卻意外成為網民焦點，引起哄動。



泰國一組「9กก-9999」車牌近日以約4,500萬泰銖（約1,000萬港元）標價投得，讓旁邊負責舉牌的美女忍不住露出驚歎表情，沒想到卻意外成為網民焦點。（Facebook專頁「泰國清邁象Chiang Mai Elephant」）

Facebook專頁「泰國清邁象Chiang Mai Elephant」周一（12月12日）發布一張車牌拍賣會照片，指出曼谷這組「9กก-9999」車牌以4,500萬泰銖（約1,000萬港元）價格成交，「應該是泰國目前最高價車牌」形容「顯現泰國貧富差距的問題」。

網民對帖文熱論紛紛，但焦點卻非天價車牌，而是旁邊舉牌美女的驚歎表情。從照片見，一位穿着白色單肩禮服的長髮美女，舉着該個「9กก-9999」車牌，當聽到車牌以高昂價格成交時，不禁瞪大雙眼面露驚歎，令網民笑言「左邊表情是亮點」、「連舉牌小姐一起標走」、「左邊的舉牌小姐表情比較搶戲」。

網民對帖文熱論紛紛，但焦點卻非天價車牌，而是旁邊舉牌美女的驚歎表情。（Facebook專頁「泰國清邁象Chiang Mai Elephant」）

也有網民認真討論，直言「泰國有錢人的有錢不是我們能想像的……」、「東南亞國家這些年發展得很迅速，泰國更是很早就開始發展了」、「不要再把泰國想的那麼落後跟貧窮」。

4,500萬泰銖（約1,000萬港元）價格的確相當驚人，但對比香港，原來只「小兒科」。2021年3月本港運輸署舉行的新春車牌拍賣會，單一字母「W」車牌以2600萬元成交破紀錄，而數歷年新春拍賣，第2貴的是無字頭「28」號，成交價1,810萬元，無字頭「18」號則以1,650萬元成交價排第3。