中大中西醫冬天三九天灸治療計劃　調治虛寒體質增免疫力｜附連結

文：莊芳菲醫師＠香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫

現代都市人生活條件豐富，四季皆待於冷氣室內環境，早午晚三餐皆有冷飲冰品伺候；加上雜務勞神，日夜顛倒，漸令人們體質偏寒偏虛，多種過敏疾患及痛症頻作。除了借助各種中藥西藥治療，重建良好的生活習慣，天灸治療亦是調整體質，未病先防，既病防變的良法。



三九天灸利用性味辛溫走竄的藥物，敷貼於皮膚特定的穴位上，刺激相應的經絡及臟腑，以鼓舞人體正氣。（資料圖片）

「天灸」 是中國傳統醫學一種獨特的治療手段，一般會在夏季最炎熱的三伏天，及冬季最寒冷的三九天進行。利用性味辛溫走竄的藥物，敷貼於皮膚特定的穴位上，刺激相應的經絡及臟腑，以鼓舞人體正氣，化解體內陰寒之氣，從而達到預防及治病的效果。

夏天的「三伏灸」與冬天的「三九灸」同樣根據中醫《黃帝內經》「夏病冬治，冬病夏治」的原理來治病和保健。兩者治療機制和方法大致相同，差異在於執行時間。每年冬天進行「三九灸」能加強和鞏固夏天「三伏灸」的療效；兩者相配合，夏養三伏、冬補三九，陰陽並調，通過這種季節性穴位敷貼調治，能顯著提高人體免疫能力，改善人體對氣候變化的適應能力，療效可謂相得益彰。

天灸所選用藥物一般均以《張氏醫通》之冷哮灸方為基礎製成，其用藥包括白芥子、細辛、生薑等辛溫發散的藥物，故適用於虛證及寒性疾患，特別對虛寒型的過敏性疾病，療效尤佳，如：過敏性鼻炎、慢性支氣管炎、支氣管哮喘等。又因痛症多兼寒濕，故天灸療法可助改善各種頸肩腰腿痛症、風濕關節炎、痛經、虛寒胃痛等。此外，對長者及兒童氣血虛弱、食欲不振、反覆感冒及泄瀉等虛寒體質，及婦女月經不調，均有良好的調治和預防作用。

醫師通過望聞問切，在全面了解患者體質後，選取最適用的穴位、敷貼藥物用量和敷貼時間，為患者進行天灸治療，才是發揮天灸最佳療效的關鍵所在。 （資料圖片）

調整體質往往不可一蹴而就，一般建議連續3年進行天灸治療，以累積療效。如每次治療後皆有良好進展，則可每年一行鞏固效果。各處天灸所用藥物略有異同，而醫師通過望聞問切，在全面了解患者體質後，選取最適用的穴位、敷貼藥物用量和敷貼時間，為患者進行天灸治療，才是發揮天灸最佳療效的關鍵所在。

必須注意，並非所有人都適宜做天灸治療。一般來說，燥熱及熱性症狀明顯、發熱、對天灸藥物過敏者、孕婦、具瘢痕體質等人仕，並不合適做天灸治療。若有疑問，建議諮詢註冊中醫師為宜。

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