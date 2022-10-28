U.S.News2023全球最佳大學排名出爐　中大超越港大成為香港NO.1

香港各大學排名一直都受大家關注，《美國新聞與世界報道》（U.S.News and World Report)最近就公布了2023年「全球最佳大學排名」，於最新排名當中香港共有4間大學學府躋進全球Top100，中大更首度超越港大成為香港No.1。



世界大學排名權威之一的U.S.News and World Report每年都會公布「全球最佳大學排名」，而排名是根據超過90個國家機構所做的評估，和13個不同的指標，包括每個學校於研究方面的聲譽、文獻出版和引用等將全球的大學排名。而於2023年的全球最佳大學排名當中，哈佛依然是「眾中之首」全球排名第一。

於今年的排名中，香港的學府排名亦有所上升。於最新公布的排名當中，香港一共有四間學府躋身全球Top100，包括香港中文大學、香港大學、香港科技大學和香港理工大學。此次為首次多間香港學府躋身全球TOP100，中大和港大更躍升至全球Top60。

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於本港大學排名當中亦有不少的變動，理大除大幅上升至全球Top100外，更追貼有香港三大之稱的香港科技大學，由往年相差19位拉近到今年的5位。除此之外，今年中大亦首超越港大排名2位，全球排53位，亞洲第5位，成為「香港之冠」。

香港各大學排名：

1.香港中文大學（全球排名第53位，亞洲第5位）

2.香港大學（全球排名第55位，亞洲第6位）

3.香港科技大學（全球排名第95位，亞洲第11位）

4.香港理工大學（全球排名第100位，亞洲第13位）

5.香港城市大學（全球排名第120位，亞洲第18位）

6.香港浸會大學（全球排名第583位，亞洲第125位）

7.香港教育大學（全球排名第835位，亞洲第216位）

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亞洲Top10大學排名：

1. 清華大學（全球排名第23位）

2. 新加坡國立大學（全球排名第26位）

3. 南洋理工大學（全球排名第30位）

4. 北京大學（全球排名第39位）

5. 香港中文大學（全球排名第53位）

6. 香港大學（全球排名第55位）

7. 阿卜杜勒阿齊茲國王大學（全球排名第65位）

8. 東京大學（全球排名第81位）

9. 上海交通大學（全球排名第89位）

10. 浙江大學（全球排名第93位）

世界Top10大學排名：

1.全球大學排名：

1. 哈佛大學

2. 麻省理工大學

3. 斯坦福大學

4. 加利福尼亞大學伯克利分校

5. 牛津大學

6. 華盛頓大學西雅圖分校

7. 哥倫比亞大學

8. 劍橋大學

9. 加利福尼亞理工學院

10.約翰霍普金斯大學

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