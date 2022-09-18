K Kwong入住竹篙灣隔離營　飯盒驚見膠餐具熱熔　後悔無帶呢樣嘢

新冠疫情持續肆虐，不少受感染市民需要入住隔離營。香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山）於9月15日（周四）在Facebook表示快測呈陽性，「衰咗，無燒，只係喉嚨痕」，並決定入住竹篙灣隔離營。隔離期間他不時直播分享營內的生活點滴，日前他就表示收到飯盒時驚見膠餐具過熱熔化，令不少網民高呼「恐怖」，亦有人笑稱「起碼知道個飯盒係熱嘅」。



香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山）於9月15日快測呈陽性，主動申請入住竹篙灣隔離營，期間不時在網上分享隔離營的生活點滴。（facebook圖片）

鄺士山在facebook發文表示於本月11日曾接觸1名助手，該助手於翌日確診，他當日得知後即進行快測，結果呈陰性，唯他「閉關」3天後至本月15日再進行快測時，結果呈陽性，「Overall咁多日都係症狀輕微。只有少少喉嚨痕，無痛無燒」。鄺士山已完成3劑新冠疫苗的接種，為免傳染家人，決定入住竹篙灣隔離營。

「今日係入 Penny Bay 第3日。真心，只要你係心諗住嚟隔離而唔係住酒店，佢真係做到。」鄺士山頗為滿意政府就隔離營所作的安排，他表示快測呈陽性後即時以HA Go預約視像診症、通知政府及申請入社區隔離，「好快就安排好。之後收到好多好多唔同部門電話問我健康問題，我收到藥佢都再三問係咪都齊」，然而他亦表示「有少少嘢IT嘢唔順」。

及至16日早上，鄺士山上載了當天營內早餐蘑菇汁意粉的圖片，表示隨餐附上的膠餐具過熱熔化，並配文：「【早晨】高溫下PS膠黐埋一嚿嘅刀叉。我以為係乜嘢大陸嘅新產品。」從圖片可見，隨餐附上的膠羹膠叉熱到熔化，萎縮扭曲並緊緊貼合在一起。「變形餐具」嚇壞了不少網民，紛紛高呼「好恐怖」。而他就懷疑「只係再加熱方式錯」才導致膠餐具變形；對於有網民關心他只吃掉蘑菇汁而不吃意粉，他就表示「我而家食乜都無味」。

K Kwong列出「入竹篙灣要注意乜」的4大貼士，笑言入營人士需練習「瞓鐵架床」才會較易適應。（fb「K Kwong」截圖）

鄺士山曾表示，不少人忽略入營要自行清洗衣服，提醒有機會要入營隔離的網民要自備衣架晾衫，又建議本身有敏感的人要自備防敏感藥，而最令他後悔的就是沒有帶罐頭。另外，他指部分市民或許「瞓唔慣」鐵架床，笑言自己「乜平面都瞓到」，故對休息沒大影響。