超奇葩OL極限扮工　離奇原因WFH辭職零交帶　網民反鬧公司最錯？

職場上其麼奇人異士都有，但要做到犯眾憎也有一定難度。有打工仔日前在網上分享1名「奇葩」女同事的事迹，她除了會用奇怪原因突然要求WFH（在家工作）、突然當眾強搶同事功勞外，工作1年後竟連辭職也拒絕做好交接工作，令接手同事要瘋狂找她，最後卻只收到「吉file」，慨嘆該女同事竟做到被全公司同事討厭。然而，網民看完奇葩女同事的事迹後，反而覺得是該公司有錯，「你公司忍到佢先係奇葩」。



打工仔指女同事辭職後，接手其工作的同事想找她交接，但不斷碰壁。（《柔美的細胞小將》劇照）

有任職公司中層的打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，分享1名奇怪前同事K小姐的事迹，他自言有多年工作經驗，自問脾氣不錯，但仍然覺得對方很難頂。樓主分享了數個例子，例如同事們在疫情期間大多緊守崗位，只有確診才無法上班，但K有個星期突然要求在家工作，原因是媽媽的朋友確診，而她前一天和媽媽吃飯，「成班同事O晒嘴，冇諗過有人嘅防疫意識勁揪到呢個地步」。

不過因應疫情原因大家都能夠接受，惟早前打風，由於8號風球後2小時要返回辦公室，所有同事都真的2小時內在公司出現，唯獨K沒有現身並要求WFH。然而，K其實「住公司第二最近」。

接手同事打開同事K留下的資料，發現只有「吉」的文件夾。（《愛回家之開心速遞》劇照）

另一次是公司辦跨部門大型活動，K是人事部出身沒有市場部門經驗，大家只是去幫幫手，但綵排當日她突然當正自己負責人，不停在老闆面前表現自己。事件令真正負責活動的同事相當無奈，「真係冇人搞得清楚，佢係即將辭職嘅死人，還是準備升職嘅明日之星」。

後來K如大家所料辭職時，她竟告訴主管「佢有好多OT Leave」遞信後剩餘的上班日只有5天。時間雖少，但做工作交接還是足夠的，未料要接收K工作的同事天天想做交接，K一直說自己正在做交接事項列表。等到真的要交接的時候，同事收到的資料只是「手寫幾隻字，是但畀個file」，就當已將1年工作的資料全部交了出來。

同事們發現，女同事辭職後幾乎沒有留下1年來工作的資料。（《大債時代》劇照）

同事打開檢查，發現「啲file全部都係吉」，去到K的最後上班日，當天撞正要開早會，同事已捉住K狂問，「開會後同事只係去咗3分鐘洗手間，就唔見咗佢」。午膳時間再過了1小時，K仍未現身，還帶走了手提電腦，同事心急致電，K此時才回來，說自己已將電腦資料清空。同事發現「部電腦同全新冇分別，一樣嘢都冇，（K）拍拍屎忽就走人」。同事要接手K的爛攤子，有人打來公司查詢時，被問到一頭霧水，結果連對方都說「K小姐做嘢比較隨便，無咁多書面紀錄」，結果同事也無奈說幫不上忙。樓主揶揄是「一個人要做幾多賤嘢先可以令到成間公司嘅人都討厭佢？」

網民聽罷個案，反指樓主公司的問題更大，「間公司應該有啲問題先會咁」、「點解呢啲人留到1年」，又指如果大家知道她的情況，在她辭職前應該已找人接手，「起碼有另一個人跟」。有留言揶揄該同事能力應該很出眾，才騙得過人事部入職，是在用上一代的工作方式，「唔做record用口做嘢，有乜事都可以用唔同藉口迴避問題，自己唔使負責任」。不過，有人看畢帖文，笑稱「樓主好有老屎忽feel」。

（facebook專頁「奴工處」）