神秘生物身體似氣球「龜頭蛙手」擠出雙下巴　網民認定係無殼烏龜

這種奇特生物竟不是幻想種。一名男子正在進行挖掘作業時發現一隻詭異生物，身體像是吹起來的氣球，但頭部像烏龜、腳部像青蛙，如此「龜頭蛙身」的詭異生物讓不少網友瘋猜牠的品種是什麼。



綜合外媒報導，柬埔寨一名男子「Lim Khyhong」進行挖土作業時發現一隻球狀奇特生物，牠擁有胖嘟嘟像氣球般的圓型深棕色身體，但頭部卻長得像烏龜還有雙下巴，手腳則像是青蛙，整體看起來非常像是在卡通裡面才會出現的幻想生物。男子挖出這奇特生物後立刻拍照上傳到社交平台引起網友熱議，不少網友都認定這可能是無殼烏龜。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

起初有網友認為這可能是P圖出來的幻想生物，是為了博取點擊率自行改圖改出來的，但有外國生物學家羅利（Jodi Rowley）立刻跳出來解答，表示這是「鈍頭穴居青蛙（Glyphoglossus molossus）」，也被稱為「姬蛙（Blunt-headed Burrowing Frog）」是一種在東南亞地區特有的青蛙，非常擅長挖洞。

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羅利表示，這隻被拍到全身鼓起來的鈍頭穴居青蛙之所以全身會膨脹成一顆氣球，是因為這是牠的特殊自衛手段，牠們在遇到危險的時候會讓自己全身變大，藉由這樣的方式來嚇唬敵人，這就是為什麼照片裡面的青蛙會如此巨大的原因。

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