3米長巨魚年紀達100歲！堪稱淡水魚界活化石 2.51億年前便存在
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
釣魚總能遇到驚喜。一名男子釣到一條長達3米、重達270公斤的100歲巨魚，隨後將其放回河中，但因為這條魚實在是太巨大，他只能半拖半抱的將魚放進水裡，事後專家發現這條魚來歷可不簡單，竟然是生物界的「活化石」。
綜合外媒報導，加拿大一名男子Yves Bisson到卑詩省弗雷澤河（Fraser River）進行魚類統計調查時，意外釣上一條3.21米長、年紀達100歲的超長巨魚，這條魚體重約有270公斤，Bisson釣上這條大魚很是驚喜，做完紀錄後便將魚放回河中，但因為這條巨魚體型過大，他只能半拖半拉的把魚放回水裡。
【圖輯】點圖放大看「3米長巨魚」👇👇👇
+10
Bisson將這段影片上傳到個人IG帳號「yvesbissonsturgeonco」做紀錄，不少網友都被他釣起的巨大長魚感興趣，原來Bisson釣上來的魚竟然是「鱘魚（sturgeon）」。Bisson表示，他在一間釣魚旅遊公司擔任嚮導，經常要被外派到各地河川捕捉魚類並植入晶片，沒想到竟然釣到一隻過去從未抓到過的超大巨魚，這讓他十分欣喜。
【相關圖輯】女網友玩水驚見「巨大鯨魚陰莖」擱淺沙灘 網民細思極恐：被咬斷（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+23
鱘魚是目前地球上體型最大、壽命最長的淡水魚，堪稱是淡水魚界的活化石，存在歷史相當悠久，從三疊紀時代（約2.51億至2.01億年前）便存在，也有不少相關化石出土。鱘科生活在海中，春天會游到河裡產卵，因為被人類大量捕獲面臨絕種的危險，現在許多國家都將其列為保育類動物。
【同場加映】北海道三文魚急速暴增至50萬條塞爆河 末日級奇景連專家都嚇親（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+2
巴西海灘驚見「巨大怪手」長約60厘米 專家：不是外星人或美人魚Baby Shark真實版！網民釣出迷你鯊魚BB 兇殘魚類原來可以那麼萌【多圖】英男法國放長線釣大魚 上釣竟是重達30公斤「金魚」浮木生出人類嘴巴！澳女野生捕獲神秘海洋生物 專家警告千祈咪掂百條巨丁離奇湧上岸 民眾一窩蜂怒奔沙灘怕執輸 原來壯陽又補腎母女划獨木舟遇「深海水怪」浮上水 咬合力驚人能把一物咬成兩半
延伸閱讀：
森林遇暴怒公鹿「氣到頭頂狂噴白煙」！獵人揭真相：非常難得一見
救命過程曝光！癌末婦度辜差點燒掉家 機警鼠寶「幫滅火」叫醒主人
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】