3米長巨魚年紀達100歲！堪稱淡水魚界活化石　2.51億年前便存在

釣魚總能遇到驚喜。一名男子釣到一條長達3米、重達270公斤的100歲巨魚，隨後將其放回河中，但因為這條魚實在是太巨大，他只能半拖半抱的將魚放進水裡，事後專家發現這條魚來歷可不簡單，竟然是生物界的「活化石」。



綜合外媒報導，加拿大一名男子Yves Bisson到卑詩省弗雷澤河（Fraser River）進行魚類統計調查時，意外釣上一條3.21米長、年紀達100歲的超長巨魚，這條魚體重約有270公斤，Bisson釣上這條大魚很是驚喜，做完紀錄後便將魚放回河中，但因為這條巨魚體型過大，他只能半拖半拉的把魚放回水裡。

【圖輯】點圖放大看「3米長巨魚」👇👇👇

+ 10

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

Bisson將這段影片上傳到個人IG帳號「yvesbissonsturgeonco」做紀錄，不少網友都被他釣起的巨大長魚感興趣，原來Bisson釣上來的魚竟然是「鱘魚（sturgeon）」。Bisson表示，他在一間釣魚旅遊公司擔任嚮導，經常要被外派到各地河川捕捉魚類並植入晶片，沒想到竟然釣到一隻過去從未抓到過的超大巨魚，這讓他十分欣喜。

【相關圖輯】女網友玩水驚見「巨大鯨魚陰莖」擱淺沙灘 網民細思極恐：被咬斷（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

鱘魚是目前地球上體型最大、壽命最長的淡水魚，堪稱是淡水魚界的活化石，存在歷史相當悠久，從三疊紀時代（約2.51億至2.01億年前）便存在，也有不少相關化石出土。鱘科生活在海中，春天會游到河裡產卵，因為被人類大量捕獲面臨絕種的危險，現在許多國家都將其列為保育類動物。

【同場加映】北海道三文魚急速暴增至50萬條塞爆河 末日級奇景連專家都嚇親（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

延伸閱讀：

森林遇暴怒公鹿「氣到頭頂狂噴白煙」！獵人揭真相：非常難得一見

救命過程曝光！癌末婦度辜差點燒掉家 機警鼠寶「幫滅火」叫醒主人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】