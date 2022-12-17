伴娘穿露肩性感禮服　「超巨身材」男客爭看　伴郎嚇呆：壓力山大

這伴娘也太搶鏡了吧？內地浙江湖州近日一場婚禮引起熱議，1名伴娘身穿露肩性感低胸姊妹裙出席婚禮，賓客們卻被她「超巨身型」吸引──只見她一身橫練的健壯肌肉，令男性都自愧不如，伴郎更直言「壓力山大」。「超巨」伴娘照片曝光後，令網民直呼「好有安全感」。



結實的背肌，這伴娘也太搶鏡了吧？（影片截圖）

內地《白鹿視頻》報道，該伴娘名叫「佳佳」，健身兩年半，現在是一名職業健美運動員。當日佳佳身穿銀灰色露肩性感低胸姊妹裙，露出健壯身形，肌肉一看就知道十分結實。

擁有「超巨」身形的佳佳，意外成為全場焦點，男賓客亦爭相一睹其丰采，不少賓客更特意找她合照，笑言「伴娘怎麼塊頭比新郎和伴郎還要大？」，有伴郎也直言自己「壓力山大」。

網民看過佳佳照片後議論紛紛，「好傢伙，有她擋門，伴郎沒有一個能進去」、「她這背，很多男生都做不到，厲害了」、「女生練到這樣，真厲害」、「臥槽，帥啊」、「絕對的健身房女神」、「滿滿的安全感」。但也有網民認為難以接受，「說實話，欣賞不來這樣的」、「完全接受不了」。

突然爆紅，佳佳表示感到驚訝又害羞，但指隨着大家健身意識提高，愈來愈多女生開始接觸力量訓練，她對自己喜歡的小眾審美被大家接受很開心。