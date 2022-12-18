搭的士為$6行李費爭執　港女報警控拒載：咪掂我　司機即咁做超狂

【的士／行李費】搭的士爭議時有發生，網上廣傳一段影片，有女乘客與的士司機因為收取6元行李費問題爭執，其間的士司機「粗口橫飛」，女乘客則報警指控司機拒載，而司機也不甘示弱同樣報警。

影片引來網民熱議，有人斥責司機態度差，「個的士佬都好X串」，也有人認為司機收行李費合理，「幾蚊行李費見盡港女格」。不過亦有網民表示不應「跟車太貼」，「不在場，不知頭不知路， 都係少啲出聲」。



有女乘客與的士司機因為收取6元行李費問題爭執，其間的士司機「粗口橫飛」，女乘客則報警指控司機拒載。（影片截圖）

YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」昨日（12月17日）上載該段3分56秒影片。頻道引述女乘客表示，事發上周五（12月16日）晚上6時20分，她當時拿着一個「不超過140厘米」的電子湯煲，於屯門華都商場對出的士站上的士，司機即說「件嘢咁大嚿要收行李費」，她好奇問司機為何這個要收費，對方即「叫我落車，話妳唔畀（行李費）就落車」。女乘客回覆「我幾時有話過唔畀，我淨係問你點解要收費咋喎」，司機卻不斷叫她落車，她於是反駁「你而家即係拒載」並報警。

從影片見到，女乘客報警後，司機亦不甘示弱報警稱「呢個乘客攞咗件行李，我話要收（行李費），佢話無理由收費架按照運輸署。佢報警話我拒載，我無拒載，呢啲一面之辭嘛」。

從影片見到，女乘客報警後，司機亦不甘示弱報警。（影片截圖）

司機報警後向女乘客明言「大家齊齊報！的士司機咁X好玩，咁X好蝦喇，郁下又報警，郁下又報警，唔好X開啊！」，之後司機更突然發惡叫女乘客下車，「妳落唔落車先！攞呢啲嘢落車先，你唔好落雨坐喺呢部車，妳無畀錢架，妳攞呢啲嘢落車先，呢部車唔係咁樣服務架，畀妳坐架」。女乘客回應「你話叫我報警嘅，等警察嚟到先講囉」，司機則炮轟「妳坐喺我呢部車托X啊？」。

女乘客繼續回擊，「點解唔可以坐啊？你唔好掂我添啊，我話畀你聽啊，如果唔係我話畀警察聽架」，司機只爆粗重複，「妳落去，妳落去！等差人嚟妳坐喺我部車托X啊？我X妳老X啊！妳坐喺我部車做乜X嘢，呢部車我架！咁X無賴！」。雙方並再就收費問題爭執，其中司機強調有向女乘客說要收行李費惟女乘客不願支付，女乘客卻堅稱自己無說過不付款。

影片引來網民熱議，有人指摘的士司機態度差，「個的士佬都好X串」、「的士佬見你件嘢大少少，就特登收㗎，點會幫你度size」、「咁的士佬話唔載又唔認，或者唔過海、交更可以點？」。也有人認為司機收費無錯，「件行李都幾大件, 收6蚊都好合理」、「收錢好正常，外國搬行李都要畀tips」、「幾蚊行李費見盡港女格」。

另有網民指出不要「跟車太貼」，「不在場, 不知頭不知路, 都係少啲出聲」，建議「有貨不論大小必CALL貨VAN」。

根據運輸署，一般情況下司機可就2類行李收取行李附加費，包括「每件擺放在車尾行李廂內的行李」，或「每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李」。而根據的士收費表，每件行李收費6元（擺放在乘客車廂內的輕便行李除外）。

另外，根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機如無合理辯解，不得「故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示」，以及不得「拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方」，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。