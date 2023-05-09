公器私用！同事喺公司印CV　港男斥「做到出面」　網民：關你X事

公司資源當然不能作私人用途，但卻可能難以監控！早前有打工仔發文指，公司明示不可使用影印機列印私人文件，但有同事卻擅自以彩色列印求職用的履歷表，批評對方「做到咁出面，想全公司知佢準備轉工？」。詎料帖文公審不成，反惹來網民指樓主多管閒事，更表示相關行為在職場上很常見，質疑樓主稱「你第一日出嚟做嘢？」。



有打工仔指公司明示不可使用影印機列印私人文件，但有同事卻擅自以彩色列印求職用的履歷表，批評對方「做到咁出面，想全公司知佢準備轉工？」。（《金秘書為何那樣》劇照）

該名打工仔在Dcard討論區以「個同事用公司Printer印CV」為題發帖，指公司明示不可使用影印機作個人用途，包括影印私人文件，但有同事不但無視規定，還要影印彩色的履歷表。樓主稱相關同事的工作內容毋需影印文件，因此必定是私人用途，稱「做到咁出面，係想全公司知佢想準備轉工？」。

帖文一出，卻引來網民批評樓主多事，「關你X事」、「就算佢印一萬張都唔關我事，我冇咁得閒走去報寸，連自己啲事都未搞掂」、「間公司你開？」、「橫掂都唔做，仲使乜驚你」、「如果我係老細，聽到啲細嘅報告話另一個同事影印自己嘢，我都只會覺得你係咪唔夠嘢做，咁得閒觀察人」。

網民批評樓主多事，既不是老闆也沒有用你的錢，憑什麼管別人，「如果我係老細，聽到啲細嘅報告話另一個同事影印自己嘢，我都只會覺得你係咪唔夠嘢做，咁得閒觀察人」。（《上司實習生》劇照）

許多網民直指利用公司資源處理私事並不出奇，嘲諷樓主是否首天上班，「我上一份工都係咁，不過當然冇俾人發現」、「我仲以為個個都咁做」、「你都可以印㗎」、「間間公司都話唔畀用公司影印機印自己嘢㗎啦，你第一日出嚟做嘢？」、「我都用公司影印機印學校筆記」。