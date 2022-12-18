00後青年1原因無業露宿森林　暖男開導助搵工　網民錯重點：好帥

請食飯、請剪髮、陪傾計、搵埋工，這個暖男真是天使級別！江蘇1名00後青年被發現在森林內露宿多時，當地熱心民眾發現後未惡言相向，反而耐心了解其難處，原來他因為長得太胖，穿不下多間工廠的制服求職失敗，又因為父母為哥哥婚事花了很多錢，不想成為屋企負累才離家露宿。熱心人覺得他個性不壞，於是請吃飯、請剪髮之餘，最後還助他找到一份包吃包住的保安工作，網民大讚青年遇到真貴人，但部分人錯重點，大讚身為助人男子英俊，紛紛留言稱「廖先生挺帥」。



無錫有00後青年在森林露宿1個多月，熱心民眾前去開導。 (微博影片截圖)

內媒報道，江蘇無錫有名00年青年畢業後找不到工作，竟選擇在森林內露宿度日，有熱心民眾發現並前去了解，原來青年已在森林內睡了1個多月，老家在河南昌丘。青年解釋自己體型較胖，重逾200斤（逾100公斤），想到工廠上班，但很多工廠的制服都穿不下，求職無門下父母又要為哥哥辦婚禮，知道家人花了不少錢，「自己混成這個樣子，也不好意思跟他們聯繫」。

網民認為青年遇到貴人，又大讚助人的廖先生很帥。（微博影片截圖）

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好心人廖先生接受內媒訪問，稱嘗試開導青年，帶他離開森林請吃飯，順便剪頭髮，還送了張被子給他。廖先生聊起來發現青年個性其實不錯，「我覺得這個小伙子三觀還是挺正的」，表年到森林露宿只是不想成為家庭負累。廖先生還幫手找包吃包住的工作，最終找到一份保安職位，月薪有5,000多人民幣（約5,600港元），又提醒青年要存點錢，找機會同時學一門手藝。

內地網民指，當地保安有5,000元月薪是相當不錯的待遇，「這是貴人了」、「直接少走40年彎路」、「無錫保安還缺人嗎？」，又指為青年找份可當生計的工作遠比給錢好，「這才是幫助別人正確的做法」。不過有部分網民卻錯重點，大讚好心人廖先生長得帥，「喜歡廖先生這種類型的男人…可以介紹一下嗎？」。

（綜合）